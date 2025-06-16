飯店業掀跨境投資潮 凱撒集團買下日本兩飯店今年營運

台灣觀光業正迎來新一波跨境投資潮，看好日本觀光市場蓬勃發展，凱撒飯店（2711）集團今年首度跨出海外市場，插旗日本觀光熱點京都與箱根，正式展開海外布局。凱撒飯店表示，已完成收購日本兩家飯店，分別位於京都祇園與箱根強羅，並於今年2月與5月正式營運。

觀察國內觀光飯店業者近年動向，跨足海外已成趨勢，包括晶華（2707）集團插旗日本大阪，雲朗集團持續深耕義大利市場，同集團的雲品（2748）插旗中國大陸，六福（2705）則評估進軍日本、英國與澳洲等地。顯示台灣業者正逐步走出島內，尋求品牌國際化機會，這些布局不僅突顯台灣飯店品牌朝全球市場擴張的決心，也顯示面對國內市場競爭與客源結構轉變，海外拓點已成為大型飯店品牌分散風險、延伸營運版圖的重要策略。

凱撒此次購入的兩間飯店分別為「京都凱撒飯店」（Caesar Gion Kyoto）與「強羅凱撒會館」（Caesar Gora Club Hakone），皆為自有不動產、由集團自主經營。據了解，兩館皆於2025年起陸續對外營運，目前處於開幕初期，平日每晚房價約介於35,000至40,000日圓（約新台幣7,500至9,000元），在當地旅宿市場屬高價位區間，鎖定對文化體驗與高品質服務有高度需求的國際與本地旅客。

凱撒飯店指出，進軍日本市場的選址策略，聚焦於具備歷史文化、自然景觀與國際旅遊吸引力的地區。京都為歐美與亞洲自由行客群首選，凱撒選擇落腳於文化精髓濃厚的祇園地區；箱根則是國內外高端旅客青睞的度假勝地，強羅館主打管家式服務與客製化體驗，並具備滿足獎勵旅遊與家庭市場的多功能性。

目前京都館主力客群以歐美、中國大陸、韓國與菲律賓等國際旅客為主，市場回饋良好；強羅館則以日本本地高端客為主，並持續拓展來自台灣、香港與東南亞的國際旅客占比。

與國內多數業者採用品牌授權或管理合約的輕資產模式不同，凱撒選擇直接購入不動產、自主營運。集團表示，此舉有助於在品牌初期於海外市場建立完整控管的服務品質與品牌形象，也更貼近日本消費者對於高端旅宿產品的精緻與一致性期待。

針對未來發展，凱撒飯店集團透露，目前仍持續評估在日本擴展據點的可行性，並以小量體、高差異化的高端飯店為布局核心。同時，也在評估亞洲與其他地區的潛力市場，期盼逐步拓展國際據點，建立品牌全球能見度。

商品推薦