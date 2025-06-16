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友訊高層異動 財務長陳宜接任總經理職務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌D-Link友訊（2332）16日公告，高層人事異動，執行副總暨財務長陳宜升任總經理一職，原友訊執行長兼總經理張家瑞則專任執行長職務。

陳宜原為財務主管，陳宜升任總經理，由資深處長鄒佩曉接任財務主管職務。陳宜擁有國立台灣大學政治系國際關係組學士，加州州立大學聖地牙哥分校全球政策與戰略碩士學位，及美國加州會計師執照（US CPA）。

陳宜具備超過20年跨國企業財務相關經驗，曾在豐田汽車美國總部與全球四大會計師事務所擔任要職，陳宜自2020年8月加入友訊，以國際財務規劃經驗協助友訊全球化佈局與規劃。

友訊將於17日應邀參加群益金鼎證券第二季投資論壇，友訊執行長張家瑞、總經理陳宜將出席參加，回過過去營運表現，並展望未來。

美國 台灣大學 友訊

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