快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

華宇藥新型自塑科技石膏 CASTOMIZE 創新骨折輔具搶上市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

華宇藥品（6621）繼代理百特醫療 (Baxter Healthcare) 的Adept防沾黏溶液取得市場高佔有率的佳績後，這次更是看準新加坡所研發的輕量透氣自塑科技石膏──卡斯托邁 (CASTOMIZE)，搶先取得獨家代理權，並於今年初取得許可證順利上市。

從臨床患者的需求出發，華宇藥品董事長陳正指出，CASTOMIZE運用全新的4D列印技術，採用高科技智慧材料，不含金屬材質，拍攝X光不會造成影響之外，熱塑過程比起同質產品簡單且更加快速，服貼度也更好，而且親膚面特別使用具有銀離子的抗菌軟材質，具有緩衝彈性作用。

不僅止於此，CASTOMIZE的網格結構是讓穿戴石膏擁有優異透氣性的重點，適合潮濕悶熱的台灣氣候，同時讓整體負載變得輕量，只有傳統石膏的四分之一重。陳正董事長表示，最重要的是使用扣環穿脫簡單又牢固，拆卸的風險較低，我們相信CASTOMIZE可以讓病人擁有更舒適的骨折恢復期。

CASTOMIZE甫榮獲2025 APAC Insider新加坡商業獎，該獎項重點關注技術進步、永續發展和經濟影響力，其創新的科技運用能力及產品品質，多受國際肯定。

CASTOMIZE目前已在全台醫療院所和診所推行產品展示與測試，市場接受度非常良好，測試醫師根據臨床收治經驗表示，因患者手腕部骨裂通常會擔心打樹脂石膏影響生活、更影響工作，後來提供CASTOMIZE穿戴式科技石膏做參考，同時因CASTOMIZE的可重複自塑特性，當患部消腫時可以重新塑形、貼合固定患部，對療程具有極大的幫助，病人更不用重新再花錢打石膏。

試用的骨科醫師普遍認為，年長者常見因跌倒手部骨折，考慮到年長者皮膚敏感易發癢，醫師亦提供CASTOMIZE穿戴式科技石膏，重量的減輕除了可以減少老人家的負擔，而透氣性的設計也得以減少皮膚悶癢問題。

CASTOMIZE目前以手腕型為起點，目前新加坡團隊已啟動針對腳踝、肘部與兒童尺寸的開發，預計2025年底正式上市，讓爸爸媽媽能夠給孩子更好的輔具選擇。

醫師 董事長 新加坡

延伸閱讀

溪頭酒駕逆向對撞車禍釀8傷 肇事男搶救4天不治…傷者下一步可這樣做

星港警合破跨境電騙集團 逮8人涉1530萬美元

凌晨行駛新烏路突見黑影 新北男急煞失控撞電杆頭掛彩

全球最危險的旅遊國家在亞洲！新加坡榮登最安全亞軍 狠甩日本

相關新聞

一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，北士科房市人氣翻紅，周邊房市也隨之沸騰，據591新建案統計，目前北士科線上共有約...

財部釋國有地上權 AIT舊址權利金底價近20億吸睛

財政部國產署今天公告12宗國有地招標設定地上權標的，權利金底價新台幣42.7億元，8月4日開標；其中屬首次列標者包含位於...

鄭光遠接台鐵董座內部信曝光 欲達3目標打造快樂職場

高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，並向台鐵員工發出內部信，鄭光遠表示，上任...

星宇航空大手筆採購 彭博：接近敲定10多架空巴客機訂單

彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空即將敲定一筆約10多架空中巴士（Airbus）廣體客機的訂單，交易價值約40億美元...

日勝生啟動台中文心崇德站 TOD 開發案 預計2028年完工

日勝生（2547）16日宣布，啟動「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」，此案為台中捷...

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

中央統刪一般補助款，引起地方政府反彈。北市府今天證實，北市都發局上周四收到中央來函，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。