華宇藥新型自塑科技石膏 CASTOMIZE 創新骨折輔具搶上市
華宇藥品（6621）繼代理百特醫療 (Baxter Healthcare) 的Adept防沾黏溶液取得市場高佔有率的佳績後，這次更是看準新加坡所研發的輕量透氣自塑科技石膏──卡斯托邁 (CASTOMIZE)，搶先取得獨家代理權，並於今年初取得許可證順利上市。
從臨床患者的需求出發，華宇藥品董事長陳正指出，CASTOMIZE運用全新的4D列印技術，採用高科技智慧材料，不含金屬材質，拍攝X光不會造成影響之外，熱塑過程比起同質產品簡單且更加快速，服貼度也更好，而且親膚面特別使用具有銀離子的抗菌軟材質，具有緩衝彈性作用。
不僅止於此，CASTOMIZE的網格結構是讓穿戴石膏擁有優異透氣性的重點，適合潮濕悶熱的台灣氣候，同時讓整體負載變得輕量，只有傳統石膏的四分之一重。陳正董事長表示，最重要的是使用扣環穿脫簡單又牢固，拆卸的風險較低，我們相信CASTOMIZE可以讓病人擁有更舒適的骨折恢復期。
CASTOMIZE甫榮獲2025 APAC Insider新加坡商業獎，該獎項重點關注技術進步、永續發展和經濟影響力，其創新的科技運用能力及產品品質，多受國際肯定。
CASTOMIZE目前已在全台醫療院所和診所推行產品展示與測試，市場接受度非常良好，測試醫師根據臨床收治經驗表示，因患者手腕部骨裂通常會擔心打樹脂石膏影響生活、更影響工作，後來提供CASTOMIZE穿戴式科技石膏做參考，同時因CASTOMIZE的可重複自塑特性，當患部消腫時可以重新塑形、貼合固定患部，對療程具有極大的幫助，病人更不用重新再花錢打石膏。
試用的骨科醫師普遍認為，年長者常見因跌倒手部骨折，考慮到年長者皮膚敏感易發癢，醫師亦提供CASTOMIZE穿戴式科技石膏，重量的減輕除了可以減少老人家的負擔，而透氣性的設計也得以減少皮膚悶癢問題。
CASTOMIZE目前以手腕型為起點，目前新加坡團隊已啟動針對腳踝、肘部與兒童尺寸的開發，預計2025年底正式上市，讓爸爸媽媽能夠給孩子更好的輔具選擇。
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