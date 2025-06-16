臺鹽依法執行併購臺綠 程序合法合規

臺鹽（1737）16日表示，臺綠公司因前任高層弊案，導致營運嚴重虧損，截至113年底淨值僅剩0.34元，為解決困境，臺鹽依法進行收購。經謹慎評估股權定價，採取最嚴謹之評估機制，委託專業鑑價機構進行公允評估，並由三位獨立會計師出具價格合理性意見書，核算後以每股新臺幣0.917元收購股權，收購價高於淨值的2.6倍。

該公司強調，本案經臺鹽審計委員會、董事會及臺綠公司董事會、股東會決議通過，整體收購作業完全符合公司法、企業併購法等相關法令規範，程序完備且資訊充分揭露，兼顧市場公允與股東權益。

另為保障股東權益，臺綠公司也特別在臨時股東會會場設置「異議股東專區」，專人向前來洽詢的股東說明異議辦法，並主動提供申請文件，臺綠公司未來並將主動依法提請法院確認收購價格，保障股東法律權益。呼籲股東若對收購價格有意見也可向法院提出說明。

臺鹽並特別澄清，臺綠公司實收資本額為3.7億元，截至113年底民股股東30%股權淨值約僅有377萬元，部分報導所稱「損失超過20億元」完全悖離事實，臺鹽公司以2.6倍價格收購，實已優於淨值甚多。

而自稱民股人士罔顧臺鹽歷來投資臺綠的虧損，無視臺鹽持續挹注臺綠轉型成本，偏離現實狀況片面臆測臺綠潛在價值，甚至汙名化現在經營團隊，所謂「五億元潛在收益案場」位於七股總量管制區內之台區段案場，臺綠公司僅持有承租權，依法不得開發且無法預估開放時程，長期閒置導致公司每月需負擔高額租金支出，標售程序係為降低經營風險，完全合法合規，臺綠公司公開標售即為公開資訊，自是坦蕩面對法定流程。

另外，渡子頭案場開發仍具高度不確定性，臺綠公司資產及帳務均依IFRS準則嚴謹列計且經會計師查核簽證，絕無隱匿情事，若確有報導所稱高達80幾億元之資產，臺綠公司淨值不可能僅餘0.34元。部分報導所稱案場利益，與事實嚴重不符。

現任李董事長、林總經理及全體董事均依法派任，所有決策恪遵法令及關係人交易規範，絕無圖利任何人之情事，股權收購後，由臺鹽公司百分之百持股，將更能貫徹臺鹽公司誠信經營理念，確保永續發展。特別說明，部份提出異議之股東係於前經理人時期參與投資之民股股東，倘若意圖主導指控臺鹽綠能目前經營團隊者，則其動機與立場有待商榷，還望君子自重。

臺鹽始終秉持誠信治理與企業社會責任，所有決策過程均恪遵法令規範，並主動接受主管機關及社會大眾監督，公司誠摯呼籲各界基於客觀事實進行理性溝通，共同維護資本市場秩序，避免不實訊息影響投資大眾權益與產業發展。臺鹽公司並將一本初衷，持續推動臺綠公司改革。

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