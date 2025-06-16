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2025北美生技展登場 DCB秀兩技術、聚焦AI藥物研發

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
2025北美生技展登場，DCB推兩大技術、鏈結AI與藥物開發。生技中心/提供
2025北美生技展登場，DCB推兩大技術、鏈結AI與藥物開發。生技中心/提供

2025年北美生物科技展（US BIO）於6月在美國波士頓登場，台灣生物技術開發中心（DCB）今年再度率團參展，聚焦三大亮點：擴大舉辦「Taiwan Biotech Forum」、發表兩項自有創新技術，以及進行多場與國際藥廠的一對一商機媒合，強化台灣生技產業鏈結國際的能量。

為提升國際能見度、掌握AI驅動下的新藥研發趨勢，生技中心與新英格蘭玉山科技協會（MJNE）攜手合作，於6月15日展前舉辦「2025 Taiwan Biotech Forum」，吸引來自美國、歐洲、日本與台灣的藥廠、投資機構與學研專家逾200人與會。

今年論壇主題為「AI in Drug Discovery」，邀請三位業界代表分享AI應用於藥物研發的前沿發展，包括Insilico Medicine創辦人暨執行長Alex Zhavoronkov、Merck集團AI藥物研發主管Ashwini Ghogare，以及Data4Cure創辦人Janusz Dutkowski，針對AI如何加速藥物發現、提高精準度進行深入探討。

生技中心於2025 US BIO展區推出2項自有專利技術，展現台灣自主技術的臨床潛力與國際授權機會。

首先，DCB推出吸入式ASO藥物DCBNA2202，為全球首度以TXNDC5為治療靶點、專為特發性肺纖維化（IPF）設計的反義寡核苷酸藥物。此藥物為吸入型劑型，能直接作用於肺部，降低系統性副作用並提升療效。

特發性肺纖維化是一種致命性強的肺部慢性疾病，目前市場上尚缺乏有效治療肺纖維化疾病的藥物。TXNDC5乃是由台大醫學團隊率先鑑定的新穎致病蛋白，其在纖維化病程中扮演關鍵調控角色。由DCB與台大楊鎧鍵醫師團隊共同研發的DCBNA2202，透過干擾TXNDC5表現，有效抑制TGF-β所誘導的纖維化蛋白產生，目前於小鼠IPF模型中證實可減緩肺部纖維化進展。

更令人矚目的是，DCB開發出的吸入式劑型，讓DCBNA2202能直接作用於肺部病灶，在大幅提升藥效的同時，也降低系統性的副作用，該項技術亦已申請多國專利，並具備拓展至肝、腎等多項器官纖維化治療的潛力，被視為下一世代抗纖維化療法的嶄新利器。

另一項技術則為全新一代Armored CAR-T細胞平台，鎖定腫瘤中具高度表現的醣類抗原Globo H，並結合自主開發的PD-1免疫檢查點抑制抗體，全面提升CAR-T的抗腫瘤效能。

該技術透過嵌合抗原受體（CAR）辨識Globo H，能有效精準攻擊如胃癌、胰臟癌、食道癌等實體腫瘤。在動物實驗中顯示，單獨使用Globo H CAR-T即可有效清除腫瘤細胞，而搭配PD-1抗體後療效更可倍增，有效克服免疫微環境帶來的治療瓶頸。

此技術平台具高度彈性與延展性，可依腫瘤特性搭配不同免疫調節機制，未來可望與其他CAR或抗體技術整合。Globo H相關專利已取得美國、中國大陸、台灣等多國核准，極具國際授權與臨床開發的即戰力。

生技產業 AI

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