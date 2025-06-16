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和潤企業展開反詐宣導 打造全民防護網

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和潤企業與新竹縣政府警察局、藝人團體合作，推動校園反詐。業者提供
和潤企業與新竹縣政府警察局、藝人團體合作，推動校園反詐。業者提供

近年來詐騙手法日益翻新，受害對象也逐漸向年幼學童與年長者擴散，身為金融服務業的一員，和潤企業（6592）長期關注社會安全與公益議題，從學生到長者積極投入反詐推廣 。

和潤企業表示，於6月中分別走入校園(新竹縣東興國小)及安養機構(新北市翠柏新村老人安養中心)，針對學童與長者兩大高風險族群舉辦反詐宣導活動，致力將「識詐、防詐」觀念深植日常，守護社會安全。

詐騙防制需要長期耕耘與全民參與，未來將持續串聯各界資源，擴大反詐推廣範圍，讓防詐觀念從校園延伸至家庭，從長者擴散至社會各角落，建構更安全、更具韌性的全民防護網。

在東興國小舉辦的「藝起反詐騙」活動中，和潤企業攜手新竹縣政府警察局、校方及藝人唐玲、陳子強、洪暐哲、泡泡哥哥、香香姊姊等，透過藝人偶像對孩童的影響力，帶動輕鬆活潑的有獎徵答遊戲，將詐騙手法轉化為具體生活情境，包含「反詐騙專線165」、「遊戲贈品詐騙」、「不明連結勿點開」…等等，現場有東興國小與竹東員崠國小800多位學生熱烈搶答，在歡樂互動中自然吸收反詐知識，亦將正確觀念帶回家庭。

此外，和潤企業亦與內湖分局西湖派出所及肯愛協會攜手推動長者識詐教育，由員工自組的「和潤愛心志工社」前往新北市翠柏新村老人安養中心，舉辦防詐宣導暨關懷活動。活動中，西湖派出所警員針對高齡族群常見的詐騙話術和新興手法進行實例解析，像是假檢警偵查、猜猜我是誰、溫馨關懷感情詐騙、投資詐財等，以及遇到可疑訊息應如何求證，協助長者提升辨識與應對能力。和潤志工們也陪伴長輩們進行簡單的肢體運動及皇冠手作，在寓教於樂中陪伴長者渡過溫馨時光。

和潤愛心志工社舉辦長者防詐宣導暨關懷活動。業者提供
和潤愛心志工社舉辦長者防詐宣導暨關懷活動。業者提供

詐騙 志工 和潤企業

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