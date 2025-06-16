先勢博報堂奪PR Awards Asia-Pacific大獎 2金1銀1銅成台灣最大贏家
亞洲最具公信力的國際公關大獎之一「PR Awards Asia-Pacific 2025」 頒獎典禮，日前於香港萬豪酒店揭曉。先勢博報堂集團與品牌夥伴「台灣福斯商旅」、「vivo台灣」共同合作，以「This-Ability」、「Zoom in, Cash in」兩項專案共計豪取2金1銀1銅等4面獎牌，成為台灣所有代理商中獲獎數最多的團隊，同時也榮登全場獎牌數前五名的代理商，再次展現先勢博報堂在品牌策略、創意應用與社會溝通的領導實力。
與「福斯商旅」共同打造的作品「This-Ability」，在「Corporate Branding」、「Corporate Social Responsibility」、「Cause-Related - Diversity & Inclusion」等三大領域摘下2金1銅佳績。透過對無障礙移動平權議題的深掘，「This-Ability」專案呈現了品牌，商品，與社會價值創造的完美疊合，獲得評審團一致讚賞。
在與「vivo台灣」合作「Zoom in, Cash in」專案中，博報堂以最具創意的呈現方式，緊緊抓住台灣生活者的insight，藉由「Zoom in」動作，巧妙地將商品賣點與產品上市話題做了成功的溝通，不僅成功占據媒體版面，同時也帶來商品的銷售佳績。最終在「Arts, Entertainment & Media」類別中奪下銀獎肯定。
先勢博報堂集團董事長程懷昌表示，此次成為PR Awards Asia-Pacific 2025全場獎牌數前五名的代理商，是對於我們團隊的最佳肯定，一直以來，我們與品牌夥伴並肩走在理解生活者的路上，重視彼此每一段合作關係中的共同思考與長期承諾，並將自己視為客戶延伸團隊，才能為客戶創造最有價值的社會影響力。
集團執行長衣惠霞也提到，「感謝品牌夥伴們的信任，讓我們有足夠的空間制定策略、發揮創意，並在每一次的合作中打造出最能觸動人心的傳播效果。而這不只顯現先勢博報堂擬定策略的精準度，同時也展現集團同仁們完美執行的專業能力。」
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