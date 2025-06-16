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黑松張斌堂再任董事長 推三大營運方針迎向新成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

今年創立100週年的黑松（1234）股東會結束後舉行董事會推選董事長，由張斌堂續任董事長，持續領軍公司邁向新階段成長。

董事長張斌堂表示，黑松為百年企業是極其珍貴的成果，未來仍會堅守初衷、擁抱改變，持續與時俱進。希望黑松這個品牌，更貼近大家的生活、走進人心，讓每一位支持黑松的人，都能感受到百年品牌的溫度與前進的力量。

未來以「生活品牌、超越代理、進化銷售」為三大營運方針，推動企業創新與轉型。

適逢100週年，黑松今年也陸續舉辦一系列週年活動，傳遞品牌溫度與情感共鳴，打造更貼近生活的連結與體驗。黑松「健康歡樂」的企業願景，提供符合消費者需求的創新產品與體驗，持續深耕飲料事業。「黑松FIN好菌補給飲」是去年成長表現最突出的產品之一，將好菌融入飲料中，兼具健康機能與好喝口感，深受親子族群喜愛，全年銷售大幅成長43%。

今年1至5月，黑松持續推動產品創新，包括清爽不甜膩、適合搭餐飲用的「黑松沙士 清新紅柚風味」，以及添加機能素材GABA、強調輕鬆無負擔的「黑松茶花焙香麥茶」，兩款新品上市後皆獲得市場好評。未來，飲料事業也將持續以「生活品牌」為營運方針，貼近多元生活需求，強化品牌價值與市場競爭力。

黑松持續發揮品牌代理實力，除了去年底完成50度以上金門高粱酒的總經銷簽約，繼代理CHOYA梅酒與Hardys夏迪葡萄酒之後，更宣布與國際洋酒集團麥立得洋酒公司（Ian Macleod Distillers）合作，引進麥克勞德產區系列單一麥芽威士忌，讓代理品類更完整。合作多年的CHOYA梅酒今年1至5月業績年增23.4%，穩居台灣梅酒市占第一，今年夏天也透過與全家便利商店合作的「The CHOYA梅子酷繽沙」、與LADY M聯名的「蜂蜜梅酒千層」等話題合作，成功吸引年輕客群、提升品牌能見度。

黑松與立頓策略聯盟合作亦邁入第十年，旗下奶茶系列亦持續穩定成長，今年也再迎市場，推出兩項新品- PKL 330mL立頓琥珀紅茶、PET 535mL立頓蜂蜜紅茶。

黑松秉持「超越代理」的營運方針，持續發揮通路、行銷與產品開發整合優勢，未來將拓展更多不限於酒類或飲料的知名品牌代理機會。

黑松 董事長

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