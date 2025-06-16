一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，北士科房市人氣翻紅，周邊房市也隨之沸騰，據591新建案統計，目前北士科線上共有約15筆建案、1,269戶銷售中，相較北市各區來說量體不算低，當中不乏遠雄（5522）、達欣（2535）、華固（2548）、潤泰（8463）等新案，堪稱大咖雲集。

進一步觀察北士科房價變化，據實價登錄統計，今年4月北士科預售案每坪成交單價約116萬元，較去年110萬元，年增5.1%，周邊中古屋單價為每坪58萬元，年增3.1%，儘管漲幅不高，但在輝達加持下，後況看好。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，目前北士科各大預售案場的來人、詢問量確實有所走高，再加上部分建商祭出封盤或調價等措施，更激起買方進場意願，不少北市高資產族已蠢蠢欲動，儘管漲幅不明顯，但在房市低迷中，仍呈現緩漲狀態，不過因為輝達是5月宣布，所以還未看到房價明顯翻揚，不過市場上已經相當看好北士科後況。

從區域來看，此前個案多集中在近市區一側的軟橋段，如今新洲美段亦有不少新案「士科大院.」、「遠雄泱玥」公開，後者一戶高樓層交易，更以單價143萬元、總價1.13億元雙雙創下區域最高成交紀錄。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，雖然目前實價資訊曝光最高價案坐落新洲美段，不過以開發的進步性來說，還是軟橋段為優，利多刺激下應將拉抬單坪價格到140、150萬元之譜，尤其市場看好潤泰建設新案有機會挾品牌、主幹道效益創下區域高價。

觀察近期進場個案，達欣建設新案因傳出價格實惠，銷售狀況不錯，另在軟橋段還會有華固建設案，都屬於知名建商特色，預期房價維持高水位，而新洲美段則有佳元建設新案，然由於近期此區段的高價案乃出於景觀價值，否則還是在單價120、130萬元左右的價碼。

相較預售市場熱絡，中古屋因議題發酵時間有限，周邊如明德、芝山等生活圈漲勢相對不明顯，不過，據在地業者透露，自輝達宣布落腳之後，討論度確實激增，許多委售屋主都在詢問是否能調整價格，有的屋主乾脆暫停出售等待後續情勢變化。

不過，林哲緯指出，因目前輝達總部尚未動工，市場仍處於利多發酵的初期階段，實際上能帶給中古市場多少動能，仍有賴北士科區內預售案銷況的走勢引領，另外，因為實價登錄與實際簽約時間點會有落差，所以仍需累積一段時間，才能觀察其外溢是否明顯。 據591新建案統計，目前北士科線上共有約15筆建案、1,269戶銷售中，相較北市各區來說量體不算低。資料來源／591新建案 據591新建案統計，目前北士科線上共有約15筆建案、1,269戶銷售中，相較北市各區來說量體不算低。資料來源／591新建案

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