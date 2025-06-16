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星宇航空大手筆採購 彭博：接近敲定10多架空巴客機訂單

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空即將敲定一筆約10多架空中巴士廣體客機的訂單。美聯社
彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空即將敲定一筆約10多架空中巴士廣體客機的訂單。美聯社

彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空即將敲定一筆約10多架空中巴士（Airbus）廣體客機的訂單，交易價值約40億美元，此時星宇正尋求強化拓展長程航線服務的計畫。

要求匿名的消息人士表示，星宇航空正傾向追加空巴A350-1000機型訂單。星宇可能會在本周的巴黎航空展期間宣布這項消息。

星宇沒有立即回應彭博的置評請求。

星宇航空執行長翟健華6月受訪時曾表示，公司持續評估未來的飛機需求，並且已與空巴及波音公司（Boeing）洽談其需求。星宇目前為全空巴機隊，共計28架，航點涵蓋洛杉磯、東京、新加坡和曼谷等。

星宇航空目前已經有八架的A350-1000訂單，這次追加採購，將協助其規劃長程航線的拓展，因為星宇目標增加飛往歐洲和美國東岸的航線。同業華航和長榮航近幾個月也分別訂購空巴的最大雙走道廣體客機。

星宇目前營運28架空巴客機，另有30架飛機的訂單。該公司去年將A350貨機訂單數量提高一倍至10架，成為空巴最先進廣體客機新型貨機版本的最大客戶。

翟健華在近期的訪談中表示，星宇原本規劃今年擴增運能50%，但實際增幅可能接近20%至30%。

今年星宇已獲得兩架A350-900交付，預定還有三架新飛機交付，包括一架A350-1000和兩架A330neo。不過這比原先規劃獲得交付的數量少了四架。星宇預期明年將在迎接12架空巴飛機交付。

航線 空巴 星宇航空

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