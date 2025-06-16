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日勝生啟動台中文心崇德站 TOD 開發案 預計2028年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
文心崇德站建築設計示意圖。圖/日勝生提供
文心崇德站建築設計示意圖。圖/日勝生提供

日勝生（2547）16日宣布，啟動「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」，此案為台中捷運綠線TOD（大眾運輸導向開發）計畫之核心節點，象徵日勝生集團在智慧城市與永續建築策略上邁入關鍵推進期。

該案由日勝生與100%持股子公司集順生共同投資建設，結合台中捷運城市規劃發展，具備智慧與綠建築永續城市願景。基地位於台中捷運綠線核心站點「文心崇德站（G6）」，為北屯區雙主幹道（文心路與崇德路）交會的交通樞紐。

日勝生指出，該案基地面積約700坪，建蔽率70%，實設容積率約800%。建築設計將導入BIM數位建築管理與低蘊含碳建築認證機制，融入智慧居住與綠化空間，實現到站即到家及綠蔭生活的都市願景。計畫打造地上 27層智慧綠建築，預定2028年下半年完工。

日勝生表示，文心崇德站捷運聯開案結合交通、生活機能與就業腹地，具備居住與商業開發雙重優勢。依據台中市府民政局資料顯示，北屯區2025年5月人口數31.5萬，位居台中市29個行政區中第1，約占台中市總人口數286.7萬中11%。因此台中捷運局最新統計，2025年1至4月文心崇德站單站旅運量已突破38.7萬人次，穩居中捷全線第3。

日勝生表示，呼應台中市TOD導向開發政策，也同步投入文心櫻花站(G8a)與南屯站(G11)的聯合開發案，文心櫻花站基地約500坪，鄰水湳智慧城、逢甲夜市與市政商圈；南屯站基地約771坪，位處文心森林公園與國道一號交會帶。三站串聯將發揮區位互補效應，形塑台中市軌道經濟聚落鏈結。

台中市府規劃中的「機場捷運 (橘線)」、「捷運藍線延伸太平」及「屯區捷運環狀線」，未來也計畫與捷運綠線銜接，進階軌道經濟與都市更新發展優勢。

日勝生表示，將配合政府永續發展政策，結合人口紅利下與建築科技，打造捷運軸線智慧綠建築標竿，實踐永續城市的共融願景。

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