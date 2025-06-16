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攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與台北市政府秘書長李泰興（右）先前在市議會備詢，提及中央刪減一般補助款對地方弱勢影響。本報資料照片
台北市長蔣萬安（左）與台北市政府秘書長李泰興（右）先前在市議會備詢，提及中央刪減一般補助款對地方弱勢影響。本報資料照片

中央統刪一般補助款，引起地方政府反彈。北市府今天證實，北市都發局上周四收到中央來函，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，現在卻要求台北自籌40%，相當於增加18.78億的財政負擔。

北市府痛批，繼上周四上午市府召開抗議主計總處惡修補助辦法記者會，都發局就於傍晚收到中央來函，相當於以行動自證「在亂搞」。

北市府再次呼籲中央，租金補貼事關全國75萬戶租屋族的福祉，不要黑箱、不要獨裁、不要一意孤行、不要傷害弱勢！

租金補貼

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