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星宇航空海外高爾夫球巡迴賽 首度從台中啟程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「志度鄉村俱樂部」是著名的海景球場，揮竿之際可眺望小豆島與瀨戶內海。星宇提供
「志度鄉村俱樂部」是著名的海景球場，揮竿之際可眺望小豆島與瀨戶內海。星宇提供

深受高球愛好者喜愛的「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」迎來第六站，這次首度從台中啟程，帶領球友直飛高松，展開一場結合競技、自然與文化的夢幻高球之旅。

高松作為四國門戶，不僅以其壯闊的瀨戶內海景致聞名，更擁有深厚的文化底蘊與細膩的日式生活美學。五天四夜的行程安排，讓球友在揮桿之餘，也能細細體驗高松的在地風情。

香川擁有多座極具挑戰性的高爾夫球場，其中三座著名球場將成為此次巡迴賽的主要賽場。球友們將有機會在眺望小豆島與瀨戶內海的濱海球場「志度鄉村俱樂部」揮桿、並在天然森林圍繞的「滿濃HILLS鄉村俱樂部」體驗融合丘陵地形與戰略思維的球道設計，以及在「ELLEAIR高爾夫俱樂部」感受林木蓊鬱間的沉穩氛圍與多變地形所帶來的節奏張力。不論是追求成績的資深好手，或是熱愛風景與揮桿樂趣的休閒型球友，皆能在這三座球場中找到屬於自己的節奏。

本次行程的住宿安排也別具用心，首兩晚入住高松市中心的星級飯店，緊鄰車站與熱鬧商圈，無論是探索城市夜景，或是走訪在地藝術據點北濱Alley，都能輕鬆成行。而在比賽尾聲，球友們將入住琴平溫泉鄉的和風旅宿，不僅能步行到日本人一生必須參拜的金刀比羅宮進行朝聖，更讓揮竿後的疲勞在溫泉湯煙中徹底放鬆。

在美食饗宴上，星宇航空（2646）與雄獅旅遊特別安排香川當地知名料理餐廳，包含以法式創意聞名的神椿餐廳、百年町屋改建的鄉屋敷，以及主打精緻蟹料理的甲羅本店，讓每一次用餐都成為深入認識香川風土的味覺旅程。

第六站高松巡迴賽，不只是一次高爾夫球技的展現，更是一場結合自然景緻、文化體驗與美食饗宴的五感盛會。即日起開放報名，每位 TWD 69,800 起，7月10日前報名可享新朋友 TWD 1,000 優惠，星宇球友再享老朋友專屬折扣 TWD 2,000，名額有限，敬請把握機會，一同踏上高松這座海與藝術交織的城市，開啟夏日最值得紀念的高球假期。

「滿濃HILLS鄉村俱樂部」被天然森林圍繞，可體驗融合丘陵地形與戰略思維的球道設計。星宇航空
「滿濃HILLS鄉村俱樂部」被天然森林圍繞，可體驗融合丘陵地形與戰略思維的球道設計。星宇航空
星宇航空海外高爾夫球巡迴賽首度從台中啟程。星宇提供
星宇航空海外高爾夫球巡迴賽首度從台中啟程。星宇提供
金刀比羅宮是日本人一生必參拜的神宮，本次高爾夫球巡迴賽程之中亦可安排前往朝聖。星宇提供
金刀比羅宮是日本人一生必參拜的神宮，本次高爾夫球巡迴賽程之中亦可安排前往朝聖。星宇提供
「ELLEAIR高爾夫俱樂部」第14洞的兔子沙坑是其著名標誌。星宇提供
「ELLEAIR高爾夫俱樂部」第14洞的兔子沙坑是其著名標誌。星宇提供

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