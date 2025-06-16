快訊

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

國產建材拚AI建廠商機 聚焦低碳高端產品

中央社／ 台北16日電

國產建材表示，AI浪潮持續發酵，推動台積電等科技大廠加速擴建廠布局，藉由「碳競爭優勢策略」持續研發低碳高端混凝土產品，掌握全台AI科技建廠與房建指標建案商機；另外，將深化「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端產品，提升綠色營運布局。

國產建材今天發出新聞稿，談今年展望。國產建材預拌混凝土2024年度總銷貨數量約582萬立方米，與近年數字皆呈現持平狀況，由於2025年國際機構預測全球經濟可望平穩成長，但是國內房市受經濟、政策與市場供需影響，預計呈現量縮價跌態勢。

國產建材表示，預拌混凝土銷售數量力拚持平，同時力求擴大「低碳高端產品擇優出貨策略」，深化發酵。

面對2050全球淨零碳排願景，國產建材布局碳競爭優勢策略，加上全球AI浪潮，半導體等科技大廠加大擴建廠布局。國產建材因應科技建廠、與全台營建業的低碳需求，提出「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，以掌握市場多數指標營建商機。

對於未來營運發展規劃，國產建材實業集團將繼續深化精緻砂石與精緻粉體等低碳高端產品進程，進行綠色產品設計，落實全台廠區通路與強化區域聯合供應策略，預期集團營運和獲利可望持續成長。

延伸閱讀

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

Hami書城×國立空中大學 2025攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」 落實低碳、公平與未來學習

舌尖上的碳中和 曉鹿鳴樓打造綠色供應鏈

致力協助台灣企業轉型，北富銀：綠色投融資目標破6,600億

相關新聞

向「地面師」宣戰 北富銀地政局聯手阻詐建立地籍異動防線

近年房地產詐騙案顯著增加，「地面師」詐騙集團的行騙手法更是層出不窮，令人防不勝防。對此台北富邦銀行今天宣布，跟台北市地政...

李同榮：這波房市跌勢、跌幅不會太久和太深 曝下波房市主流

為落實賴總統「人工智慧之島」的政策願景，行政院將推動「AI新10大建設」，由國發會與國科會共同研擬，包含六項AI基礎建設...

日勝生啟動台中文心崇德站 TOD 開發案 預計2028年完工

日勝生（2547）16日宣布，啟動「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」，此案為台中捷...

星宇航空海外高爾夫球巡迴賽 首度從台中啟程

深受高球愛好者喜愛的「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」迎來第六站，這次首度從台中啟程，帶領球友直飛高松，展開一場結合競技、自...

經濟金融情勢未明 信義房屋觀察：竹科房市短暫盤整後回溫

美國對台擬課徵關稅，雖暫緩90天實施，以科技業為主體的新竹科學園區周邊房市，受股市波動與政策不確定性影響，買氣趨緩。其中...

指揮大師梵志登 率長榮交響樂團全台巡演

長榮交響樂團（ESO）今年起禮聘世界級指揮家—梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，梵志登履行承諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。