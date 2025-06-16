7-ELEVEN「零元取件認證」擴大服務 首創超商包裹外送

統一超（2912）7-ELEVEN藉由OPENPOINT APP，串聯「包裹寄取」與「訂閱制會員」兩大服務，即日起擴大「零元取件認證」功能，攜手foodomo推出「零元包裹外送到家」；同時強化「OPEN!PRIMA訂閱會員」專屬福利，年繳711元、每月不到60元可享點數加速、寄件折抵與6月份會員專屬價值破5千元限量優惠券，持續架構超越顧客期待的生活服務平台。

7-ELEVEN自2018年起即領先超商通路首創推出OPENPOINT會員「零元取件認證」領取包裹，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹便利服務，受到網購族愛用，迄今已有超過近300萬人次體驗。7-ELEVEN表示，自即日起「零元取件認證」服務再擴大，於海內外超過6萬間電商平台購買商品後採線上付款、選擇7-ELEVEN門市取件，綁定會員即可於OPENPOINT APP取得「零元認證條碼」，免帶身分證、健保卡就能到指定門市領取包裹，解決消費者零元包裹取貨時無法親領、未攜帶證件痛點，讓超商取包裹更具便利和彈性。

7-ELEVEN更領先業界串連foodomo外送平台打造全新商模，首創「零元包裹外送到家」在家就可一指操作，選擇將已抵達超商的零元包裹外送到家（需支付外送費用），更可同步併買門市商品，無需親自前往門市，無論包裹即將逾期、外出不便，或需他人代收，皆可透過該服務輕鬆搞定，為網購族群打造最安心便捷的包裹接收方案，預計將可大幅提升超商包裹服務體驗。

全新推出的「OPEN!PRIMA會員訂閱制」服務至今上線不到2個月，已吸引超過2萬名會員訂閱，6月因應618網購季，更新增多項電商專屬好康，平均每月不到60元就能享有點數加速累積、豐富優惠券回饋！目前除了最受訂閱會員喜愛的「交貨便60元寄件手續費折抵金」每月可享免費寄件2次外，即日起更陸續推出指定通路加碼優惠，只要訂閱OPEN!PRIMA可立即於OPENPOINT APP兌換限量電子優惠券，攜手網購平台 Yahoo購物中心、PChome24h購物、博客來、iOPEN Mall祭出等電商超值優惠券，包含像是全站超取免運券、免費領購物金和折價券等，替網購族採買省錢神助攻。同時體貼夏季出遊及宅家娛樂，更新增yoxi搭車金、LiTV 14天電視頻道兌換券，6月限定電子優惠券總價值換算破5,000元，堪稱會員回饋史上最強。

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