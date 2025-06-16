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社區幫「好生活市集」以科技串連社區 共創永續新日常

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
社區幫打造好生活市集，信義房屋世貿莊敬店共襄盛舉。（圖:信義房屋提供）
社區幫打造好生活市集，信義房屋世貿莊敬店共襄盛舉。（圖:信義房屋提供）

為推動社區共好、實踐永續生活，社區幫於5月31日、6月1日的端午連假走入社區，於台北市知名景點四四南村舉辦「好生活市集」，攜手特約商家與信義房屋世貿莊敬店共同打造兼具科技、永續與溫度的社區活動。本次市集共超過2,000人次參與，不但凝聚社區力量，更透過線下活動實際走入街區，展現線上數位服務平台與居民日常生活深度連結的可能性。

「好生活市集」活動現場有數十家品牌共襄盛舉，包含手作市集和親子遊戲區，集結多家在地特色品牌，從餐飲小吃、文創商品到生活服務，包含服飾、首飾、餐酒館、進口食材、麵包 、塔羅、水晶及動物協會等等，吸引眾多民眾攜家帶眷參與，社區幫統計，兩天活動共有約2000人次參與，不僅促進鄰里交流，也讓社區幫的數位服務走出螢幕，融入生活。

現場的社區幫也設有專屬攤位，邀請居民下載 App，實際體驗繳納管理費、包裹通知、報修申請、社區公告等多項數位功能，並舉辦抽獎活動，參與的民眾有機會獲得信義居家整理收納服務等實用生活好禮。位於商圈內的信義房屋世貿莊敬店亦參與本次盛事，推出「爆爆信義」活動，邀請民眾拿用完的空寶特瓶換一份爆米花，暨與民眾同樂、也響應ESG做環保，為社區和地球盡一份力。

社區幫專為台灣社區量身打造的生活服務平台，致力於建立住戶、社區管理單位與特約商家的共榮生態圈。根據平台數據顯示，目前最受使用者歡迎的功能為「郵務管理」、「社區公告」與「繳管理費」，有效提升社區資訊流通與管理效率，成為住戶日常生活中不可或缺的數位助手。

本次好生活市集是社區幫實踐品牌「走進社區、與人群共好」的理念，未來將持續走訪其他社區，透過科技平台串聯更多社區生活需求，也希望壯大平台功能，為社區串起每一段生活細節，讓社區生活更便利、更有溫度，亦實現信義集團「共創永續好生活」的願景。

加入社區幫連結：（https://www.localbond.tw/

社區幫打造好生活市集，現場開放抽獎與民眾同樂。（圖:信義房屋提供）
社區幫打造好生活市集，現場開放抽獎與民眾同樂。（圖:信義房屋提供）

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