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指揮大師梵志登 率長榮交響樂團全台巡演

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
世界級指揮家梵志登將帶領長榮交響樂團演出拿手的馬勒第一號交響曲《巨人》。業者提供
世界級指揮家梵志登將帶領長榮交響樂團演出拿手的馬勒第一號交響曲《巨人》。業者提供

長榮交響樂團（ESO）今年起禮聘世界級指揮家—梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，梵志登履行承諾，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，目前已在台北、高雄、苗栗、台中、彰化等地演出，所到之處無不引起樂迷廣大迴響。

該團將於6月27日、28日在新竹、基隆兩地舉辦「曠世回聲音樂會」，被譽為馬勒最佳代言人的梵志登將帶來其最拿手的馬勒第一號交響曲《巨人》，相信必會帶給樂迷更多震撼與感動。

古典樂壇年度盛事「馬勒音樂節」日前在阿姆斯特丹隆重落幕，今年第三屆馬勒音樂節演出場地，正是位於百年前馬勒本人曾數次登場指揮的阿姆斯特丹皇家音樂廳，梵志登受邀帶領芝加哥交響樂團演出其中兩場，獲得佳評如潮。

梵志登曾說「馬勒的音樂早已融入我的DNA」。他對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷。錯過馬勒音樂節的臺灣樂迷不需遺憾，梵志登將會帶領ESO原音重現。

此次梵志登更攜手首次來臺演出的第64屆布索尼國際鋼琴大賽冠軍──阿森尼．穆恩（Arsenii Moon），獻上莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲。這首經典樂曲備受貝多芬、布拉姆斯等人的推崇，藉由穆恩細膩而優雅的琴藝，演繹這首莫札特的內心獨白，輝映下半場馬勒第一號交響曲的宇宙宣言，所展開扣人心弦的音樂對話，將會帶給樂迷一場難忘的音樂饗宴。

梵志登曾表示希望能為台灣古典樂壇貢獻心力，帶領長榮交響樂團短短半年，每一場演出都讓樂迷驚嘆，討論度極高。長榮交響樂團「曠世回聲—梵志登、穆恩與ESO音樂會」將於6月27日（五）19：30假新竹市文化局演藝廳音樂廳、6月28日（六）19：30於基隆表演藝術中心登場。

日前由梵志登及長榮交響樂團在國家音樂廳舉行的「時代狂想」音樂會，於音樂會前的樂曲導聆，吸引大批樂迷專注聆聽。業者提供
日前由梵志登及長榮交響樂團在國家音樂廳舉行的「時代狂想」音樂會，於音樂會前的樂曲導聆，吸引大批樂迷專注聆聽。業者提供
梵志登將與長榮交響樂團共同演出的「曠世回聲」音樂會，將於6月27、28日於新竹、基隆兩地登場。業者提供
梵志登將與長榮交響樂團共同演出的「曠世回聲」音樂會，將於6月27、28日於新竹、基隆兩地登場。業者提供
世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。業者提供
世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。業者提供
長榮交響樂團今年禮聘指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。業者提供
長榮交響樂團今年禮聘指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。業者提供

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