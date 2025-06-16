李同榮：這波房市跌勢、跌幅不會太久和太深 曝下波房市主流

為落實賴總統「人工智慧之島」的政策願景，行政院將推動「AI新10大建設」，由國發會與國科會共同研擬，包含六項AI基礎建設、四項AI新科技，盼2040年帶動15兆元產值，創造50萬個高薪就業機會。

房市趨勢專家李同榮大膽預測，房市經過未來一年下修調整後，下一波房產主流將是AI科技宅遍地開花的時代，藉政策AI的推動，由北到南「四大AI矽谷大計劃」，引領台灣成為AI矽谷科技島，而AI產業鏈落腳處，也勢將帶動房產AI宅蓬勃發展。

李同榮表示，雖然近期房市下修，但可預見的未來，AI科技宅勢將遍地開花，繼上波台積宅興起後，展開另一波AI宅的榮景，這也是他過去一直強調此波房市下修跌勢不會太久，跌幅不會太深的主因。

新政府「AI新10大建設」，由雙北市、桃竹苗、中彰雲投、嘉南高屏、等四大矽谷廊帶，引領台灣成為「AI矽谷科技島」。

李同榮表示，賴政府就任滿一周年，由行政院院長卓榮泰正式宣布推動AI新10大建設，內容包含三個智慧應用、三個關鍵技術、四個數位基磐，囊括智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等各大推動技術面向，期待台灣邁向產業全面升級的AI科技島。而這項計劃影響層面將是台灣科技產業由半導體王國更進階為全世界AI科技新王國。

李同榮認為台灣要成為AI科技島，就要依AI產業鏈上中下游從研發設計、製造生產、封測發貨，落腳合適科技園區，具體方向可分為（一）雙北AI矽谷環狀科技廊帶（二）桃竹苗AI大矽谷計劃（三）中科AI精密智慧科技園區（四）大南方AI矽谷S廊帶。

李同榮首先指出，輝達海外總部落腳北士科，除了吸引更多AI產業鏈聚集，同時除北士科，包括內科、南軟、圓山新創以外，加上社子島開發計劃的最後一張拼圖，就完成台北4+1創新矽谷計劃。

而台北4+1矽谷廊帶往北連結華碩（2357）、和碩（4938）總部，往東延伸至新北汐止，往西延伸新北三重五股到林口，往南延伸土城鴻海（2317）總部、中和、新店工業區，等於形成「雙北AI產業園區環狀科技廊帶」。

而台北的4+1創新矽谷因輝達總部落腳北士科，將扮演AI設計研發重鎮，並提升為台灣AI十大建設的國家級戰略。

李同榮指出，2024年9月行政院已核定「桃竹苗大矽谷計劃」，由中央部會與地方政府依「深耕在地前瞻技術驅動產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略推動，藉由新科技帶動產值躍升，強化深科技創新生態系，加速新世代園區建構與轉型。

此計劃將連結由桃園航空城、亞洲矽谷創作中心、竹北科學園區、竹南科學園區、後龍高鐵產業園區，帶動竹苗科技廊帶成為北台灣重要的產業生態園區。同時若能計劃將五楊高架延伸至苗粟銅鑼再連結輕軌至高鐵與後龍工業區，桃竹苗AI矽谷廊帶就完整的實現。

李同榮進一步指出，由后里科學園區至台中科學園區一、二期，再到彰化二林、虎尾、南投中興等工業園區，將中部精密智慧園區再升級為AI矽谷大計劃，就形成「中彰雲投AI矽谷科技廊帶」。

至於「大南方矽谷計劃」未來將結合南科、沙崙智慧綠能科學城及嘉義至高雄屏東半導體S廊帶科技產業園區，構建以AI為核心之產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」，推動全產業數位轉型應用，全面提升臺灣在全球科技產業競爭力。

李同榮認為，賴政府在AI產業鏈的推動發展方向，是非常正確且聚焦在未來全球科技發展與競爭力的關鍵策略，而在未來15年，透過政策積極推動，藉由AI科技島的實現，將帶動15兆元的龎大產值，以及50萬人的新就業機會，因此，未來AI產業落腳處，房地產也勢必水漲船高。 中科AI精密智慧園區+大南方AI矽谷S廊帶，形成中彰雲投與嘉南高屏的AI矽谷發展重心。吉家網不動產提供 中科AI精密智慧園區+大南方AI矽谷S廊帶，形成中彰雲投與嘉南高屏的AI矽谷發展重心。吉家網不動產提供 桃竹苗連結航空城，亞矽創、竹北科、竹南科、苗栗後龍，形成桃竹苗AI矽谷科技廊帶。吉家網不動產提供

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