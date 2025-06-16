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醣聯 GNX1021 動物試驗成效佳 拚2026年第2季啟動臨床

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

醣聯（4168）16日宣布，GNX1021抗體藥物複合體（ADC）於動物實驗中展現優異的療效，計畫於2026年首季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。

醣聯表示，GNX1021除在胃癌動物模型中呈現卓越的腫瘤抑制活性外，更有望為無法接受HER2或CLDN18標靶治療的胃癌患者提供全新治療選擇，並展現治療多種實體腫瘤的廣泛應用前景。

醣聯指出，在安全性方面，GNX1021已完成食蟹猴毒理預試驗，結果顯示其安全性與目前已核准ADC藥物相當。醣聯預計於今年底啟動GLP毒理試驗，並計畫於2026年第1季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。

目前，GNX102抗體已取得美國、中國大陸、日本、韓國、台灣、俄羅斯、以色列及墨西哥的專利核准，全球專利布局日益完善。GNX102專利範疇涵蓋其衍生之抗體藥物複合體GNX1021的開發與商業化權利，為GNX1021 ADC的臨床推進與市場拓展奠定堅實基礎。

醣聯總經理楊玫君表示，憑藉醣聯在抗體藥物開發領域的深厚技術實力與GNX1021完整的開發規劃，團隊正積極尋求早期技術授權或策略聯盟，以爭取高額前期資金支持、分散研發風險，並加速臨床試驗進程。

參考近期業界重大交易，臨床開發前期的ADC產品具備吸引大型藥廠合作的潛力，授權總值可達數十億美元。2023年全球ADC市場規模已超過1,600億美元，醣聯將持續把握此龐大市場機遇，推動腫瘤治療創新，期望解決病患在臨床上未被滿足的醫療需求。

為加速全球商業化布局，醣聯將於2025年6月16日至19日參加北美生技展（BIO International Convention），展會期間將與多間國際藥廠積極洽談策略合作機會。

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