下波房產主流「AI 科技宅」？ 四圖秒懂全台四大矽谷

行政院日前宣布將推動「AI新十大建設」，房市趨勢專家李同榮表示，房市經過未來一年下修調整後，下一波房產主流將是AI科技宅，從北到南四大AI矽谷大計劃，將引領台灣成為AI矽谷科技島，房產AI宅將遍地開花。

其中北部矽谷部分，輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，將吸引更多AI產業鏈聚集，除了北士科，內科、南軟、圓山新創以外，加上社子島開發計劃的最後一張拼圖，將完成台北4+1創新矽谷計劃。

而台北4+1矽谷廊帶往北連結華碩（2357）、和碩（4938）總部，往東延伸至新北汐止，往西延伸新北三重五股到林口，往南延伸土城鴻海（2317）總部、中和、新店工業區，形成雙北AI產業園區環狀科技廊帶。

李同榮表示，台北的4+1創新矽谷因輝達總部落腳北士科，將扮演AI設計研發重鎮，並提升為台灣AI十大建設的國家級戰略。

桃竹苗部分，李同榮指出，113年9月行政院已核定「挑竹苗大矽谷計劃」，此計劃將連結由桃園航空城、亞洲矽谷創作中心、竹北科學園區、竹南科學園區、後龍高鐵產業園區，將形成桃竹苗AI矽谷科技廊帶。

中部方面，由后里科學園區至台中科學園區一、二期，再到彰化二林、虎尾、南投中興等工業園區，將中部精密智慧園區再升級為AI矽谷大計劃，就形成中彰雲投AI矽谷科技廊帶。

至於「大南方矽谷計劃」，未來將結合南科、沙崙智慧綠能科學城及嘉義至高雄屏東半導體S廊帶科技產業園區，構建以AI為核心之產業生態系，實現AI產業化、產業AI化，推動全產業數位轉型應用，全面提升全球科技產業競爭力。

李同榮表示，賴政府推動AI產業鏈，方向正確且聚焦，在未來15年，透過政策積極推動，可望藉由AI科技島的實現，將帶動15兆元的龐大產值，以及50萬人的新就業機會。因此，未來AI產業落腳處，房地產也勢必水漲船高。