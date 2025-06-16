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SCFI 運價指數走跌 法人對海運股評價轉為中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國際海運運價指數SCFI截至上周為2,088.24點，較前一周下跌6.7%，其中，美東線周跌2.8%、美西線周跌26.5%，而歐洲線則周漲10.6%。法人機構表示，SCFI指數在連續五周上漲後開始轉跌，對海運股評價為中立。

法人機構表示，非中國大陸之外的國家關稅豁免期至今年7月9日到期，由於關稅計算基礎以到美國港口為主，因此，相關國家的搶運需求預計於6月中旬之後將逐漸趨緩，其中由於美西線加班船壓力較大，因此，運價跌幅較為顯著。

另外，也有分析師指出，由於6月中旬起，各家船公司陸續釋出美洲線額外艙位，短期市場供需趨於緩和，運價在急漲後轉為回跌。歐洲線則因部分運能調往美國線，運能供給減少支撐運價漲勢。

展望未來，在貨櫃航商積極調度運能，市場艙位供給持續投放下，運價由急漲轉為盤整。因美中關稅寬限期將於8月11日結束，若要適用關稅寬限期內的稅率，則貨物最晚啟運時間將落在7月下旬。整體而言，7月下旬過後貨櫃航運產業市況不確定性高，運價漲勢缺乏延續性，因此對於貨櫃航運產業看法中性。

獲利方面，第2季下旬開始因關稅豁免期搶運導致的運價上漲，預計大多將於第3季反應，加上第3季進入傳統需求旺季，遠洋線運價仍有望高於前期低點下，單季有望為航商今年季獲利高峰。

此外，近期以伊衝突升級，後續可能擴散至相關代理人戰線，降低紅海復航預期，對貨櫃產業屬於題材性利多；惟目前復航紅海的運力原就不多，戰爭對於運價的實際激勵效果應屬有限。

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