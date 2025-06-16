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台灣虎航冬季航班618開賣 飛首爾最低價1,499元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣虎航（6757）宣布2025年冬季航班即將在6月18日上午開賣，而符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，可享有本次開賣優先搶票的權利；首波促銷航線包括首爾、釜山、峴港、東京、福岡等，最低價只要1,499元起。

虎航指出，2025年冬季班表首波銷售時程，首先登場的為尊榮虎優先搶票日，2025年6月18日上午10:00起至晚間23:59止、全員促銷期間第一波，為2025年6月19日上午10:00起至2025年6月20日晚間23:59止。

第一波促銷航線，包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1,299起；桃園-濟州單程未稅1,499起；桃園/高雄-峴港單程未稅1,599起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅1,799元起；桃園/高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅1,899起。

另外，全員促銷期間第二波為2025年6月20日上午10:00起至晚間23:59止；促銷航線，包括桃園/高雄-沖繩單程未稅1,599元起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山單程未稅1,799元起；桃園-花卷、桃園/高雄-仙台、桃園-新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲） 、桃園-函館單程未稅2,599元起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2025年10月26日至2026年3月28日。優惠機票數量有限，欲購從速，其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場。另外，提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

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