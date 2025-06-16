台灣金曲非洲綻放光芒 外長林佳龍：展現文化外交成果

台灣金曲在非洲點燃共鳴，外交部長林佳龍14日晚間在社群平台分享，日前台灣金曲歌手阿爆（Abao）率領 Nanguaq 那屋瓦少女隊及饒舌歌手 R.fu 遠赴台灣非洲友邦史瓦帝尼，參與非南地區最大音樂盛事「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025），演繹多首歌曲，點燃現場逾兩萬觀眾熱情，展現文化外交的成果與感動。

林佳龍指出，現場除當地民眾外，還有我國僑胞、國合會技術團、醫療團與替代役男等與會，共同揮舞雙手，隨著節奏齊聲高喊「Taiwan」，台史兩國逾半世紀的堅實邦誼，透過音樂合作展現文化外交的成果與感動。

阿爆新歌〈Born To Be 天生的〉音樂錄影帶在12日正式上線，林佳龍說，他收到影片連結後，看到其中許多熟悉的朋友和場景，不僅有史國總理戴羅素（Russell Dlamini）、駐史國大使梁洪昇與國合會技術團成員，還有友邦好友們與非洲「Big Five」野生動物景象。林佳龍提到，阿爆與當地民眾交流時，分享台灣原住民古謠領唱方式、圖騰配色的相似點，甚至與當地交換傳統服飾，這些珍貴的交流過程都被紀錄作為新歌 MV 素材。

林佳龍表示，史國政府此次也邀請阿爆擔任觀光大使，未來外交部將持續與史國推動觀光合作，期盼讓台史兩國人民更了解彼此。他並感謝阿爆及那屋瓦文化團隊，在世界舞台唱出台灣的聲音，向世界展現台灣的文化軟實力及與友邦人民間的深厚情誼。

林佳龍指出，阿爆此行除音樂演出外，也在我國駐史瓦帝尼大使館安排下，走訪國合會協助策劃的「婦女微型企業輔導能力提升計畫」展區，技術團發揮創意，將貨櫃屋改造成展售空間，一件件色彩鮮明的串珠配飾、圖騰創新且精緻的皮件整齊陳列，展現史國婦女翻轉人生後的自信。

林佳龍回顧，他於今年4月訪問史瓦帝尼期間，也曾出席「婦女創業小額信貸循環基金」發表會，傾聽多位受惠婦女的故事，也見證國合會多年深耕婦女賦權的成果，「從無到有，將『女力』轉化為社會穩定的動力」。林佳龍強調，如同阿爆所言，想推薦史瓦帝尼成為國人首次解鎖非洲旅遊的選擇。外交部也將致力於深化台史兩國在文化、婦女賦權等多元領域的合作。