銅礦回收訂價體系面臨重大改變 產量受影響抑制價格上漲壓力

根據MINING.COM轉述彭博社的報導，加拿大泰克礦業資源有限公司（Teck Resources Ltd.）和日本住友金屬礦業公司（Sumitomo Metal Mining Co.） ，雙方就泰克資源今年未能向日本住友冶煉廠供應精銅礦的銷售條款達成協議而陷入商業糾紛，爭議的焦點在於處理費用與精煉費用的訂定，這些費用將從泰克精礦的價格中扣除，以彌補住友的冶煉成本，在市場面臨嚴重短缺的情況下，暴露出定價體系在這數十年的漏洞。

由於全球冶煉能力激增，導致礦石競爭激烈，而這些處理費用與精煉費用在過去一年中跌至歷史最低水準，全球銅業長期以來一直依賴主要礦商和冶煉廠設定的單一基準加工費與回收價（TC/RC），基準價格的變動對冶煉廠的利潤率影響重大，因為這些費用通常占冶煉廠收入的三分之一左右。其他礦石市場，多年前就已放棄年度基準價格，轉而採用與現貨價格連結的合約，因此一些礦商已推動銅精礦市場進行類似的改革，但現在若放棄基準價格的慣例，將對冶煉廠帶來進一步的壓力，而造成產量受到影響。

此外，在MINING.COM的另一篇報導中表示，加拿大的艾芬豪礦業公司（TSX: IVN）在經過約一個月的停工後，已重啟剛果卡庫拉銅礦的西部開採作業，隨著採礦作業的重啟，艾芬豪提出新的2025年生產指引，其中，銅精礦產量約在370,000至420,000噸之，該預測以中間值為基點，而此次預測結果比該公司1月設定的預測值（520,000 至580,000噸）下降28%，此外，管理階層也撤回2026年約60萬噸銅產量的目標，有待進一步審查。

街口投信表示，據估計，今年前五個月銅礦停產的產量總計49.6萬噸，造成全球銅產量下降2.1%，不過，目前卡庫拉銅礦的一期與二期選礦場仍以約50%的綜合產能運行，並加工來自地表堆場的礦石，隨著礦場西側開採量的增加，預計在2025年剩餘時間內，選礦場的加工率將會增加，同時，卡莫亞地下礦場的採礦作業以及相鄰的第三期選礦場的礦石加工持續有不錯的表現，由於所需的銅精礦即將到位，冶煉廠預計將於9月啟動，並於2025年10月首次投入生產。