52年老廠新生 隆興冷凍廠打造智慧冷鏈物流

走進高市小港區隆興冷凍廠，有別一般人對冷凍廠潮濕、陰暗的印象，工作人員正在明亮的廠房裡掃描貨品，眼前的智慧倉儲系統以電腦自動挑選冷凍品入庫最佳貨架，貨品通過3道冷凍倉儲閘門後漸漸消失在眼前，過程充滿科技感。

跟多數港區周邊的冷凍廠一樣，邁入第52年的隆興冷凍見證了台灣遠洋漁業興衰。台灣遠洋漁業在1970至80年代處於鼎盛時期，當年的隆興冷凍每天都有百餘人進出漁獲，好不熱鬧；但在20多年前漁獲量開始大減，隆興冷凍也面臨生存轉型之際。

轉型初期已萌生減碳念頭

「說起來很簡單，就是企業要永續經營」，談起傳統冷凍廠轉型為低溫智慧物流中心的契機，隆興冷凍總經理周和忠娓娓道來，超過50年的廠房非常老舊又耗能，也希望在缺乏人力的狀況下，讓人力能更有效的分配，智慧化、節能減碳的念頭在談論轉型的初期就已萌生。

作為在地經營的家族企業，隆興冷凍近年來從董事長周建興的手上，逐步放手給兒子周和忠大刀闊斧執行轉型計畫。2019年投資新台幣3億元拆除改建部分廠房，導入雲端管理系統與自動化設備打造低溫智慧物流中心，第1期在2023年完工後啟用，現在第2期工程正在施工中，預計明後年可完工啟用。 隆興冷凍是座無人智慧低溫物流中心，有6000板自動倉儲儲位、2000板後推式貨架，擁有6個貨櫃碼頭，為了減少耗能，隆興的冷凍倉儲有3道門，透過多重緩衝區減少失溫狀況。中央社

低溫智慧物流中心啟用同年，隆興冷凍獲經濟部中小及新創企業署評選為標竿企業，2024年也獲經濟部能源署評選為節能標竿金獎。

約訪這天，記者跟周和忠踩在正施作第2期智慧廠房的碎石工地上，周和忠指著工地裡一處建築殘壁說：「這算是我們的起家厝，過去蓋冷凍庫是一層一層疊上去，黑色這層就是在保溫的，在當時這樣的規格也是領先業界的。」

「空有轉型念頭沒有用，一定要有方向和方法」，周和忠說，初期他和團隊一起參加中國生產力中心舉辦的研發管理專業人才培訓班，經由課程共同導出隆興冷凍的技術發展藍圖，往後的轉型策略都從最初這份藍圖而來。

回顧過程 相信第一線同事回饋很重要

然而在轉型過程中並非一切順利，周和忠提到，智慧化過程中首先面臨的是資料數位化，所有的數據經過數位化後，才能放入倉儲管理系統（WMS）系統，「但是放入系統後又是另一個難題」，除了員工面臨工作習慣上的轉變外，也要不斷與系統商討論，才能讓軟體操作上完全吻合冷凍物流產業的特性。

周和忠表示，系統上線後，隆興冷凍花了一年半的時間才讓作業流程全面順暢定位，「相信第一線同事的回饋很重要」，他廣納員工意見，甚至透過團隊腦力激盪將冷凍庫地板下方的冷能回收到碼頭作業區，有效節能、降溫，年節電量13.9萬度、年減碳量68.6噸二氧化碳當量（tCO2e），直接省下碼頭區裝冷氣的費用和電費。

為了減少耗能，隆興的冷凍倉儲有3道門，透過多重緩衝區減少失溫的狀況，也能增加冷凍效益。周和忠指著倉儲說，第一道門是碼頭區和包裝區，溫定設定在攝氏25度；第2道是理貨區，也是溫濕度緩衝區，溫度是15度；最後一道是5度的預冷室，「雖然初期要比較多經費，但長期來看減碳效果很好。」

此位，廠區也全面數位化、降低耗材浪費，隆興冷凍全面使用「智慧棧板」，透過條碼和無線射頻識別系統（RFID），將客戶貨品資料全部都綁定在棧板上，透過掃描所有資料都進入到系統，包括品項、效期、批號等，客戶要進出貨也能透過線上預約，減少來回溝通成本和出錯，確定資料無誤後，這些貨品就可以透過自動化倉儲台車進入冷凍倉儲。

周和忠說，雖然製作智慧棧板的成本較高，但每個棧板都可以重複使用，不像過去拋棄式的棧板衍伸出大量廢棄物問題，「客戶可借用我們的棧板，如果超過時間就收少許租金，透過合約確保棧板不斷使用，藉此達到低碳循環經濟。」

現在，隆興冷凍是座無人智慧低溫物流中心，有6000板自動倉儲儲位、2000板後推式貨架，擁有6個貨櫃碼頭，備有250坪溫控理貨檢貨平台、自動捆膜機2台，以及RFID智慧棧板。

推動ESG認證 不忘落實企業社會責任

隆興冷凍在2022年完成公司溫室氣體盤查，並於2025年完成永續發展（SDG）報告書，持續推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）認證。然而企業社會責任的落實，早在2008年已成立「高雄市地藏慈善協會」補助弱勢與低收入戶學童的學雜費、營養午餐費等；今年5月更與社團法人高雄市慈善團體聯合總會簽署合作備忘錄，共同推動續食再分配。

訪問尾聲，周和忠緩緩說出，「節能就是最好的能源」，節能這件事不能只有少數人在做。這個想法讓周和忠毫不藏私、樂於分享，他建議政府可建立減碳資訊共享平台，定期開設學習會，讓不同產業分享減碳和永續作法，並定期追蹤進度。

周和忠在節能減碳的努力還與另一個人因素有關，他年輕是潛水教練，2024年看到朋友拍攝的墾丁海底影片感到非常難過，「影片中本來是我最熟悉的墾丁海底，但因海水溫度升高，珊瑚白化程度約有50%。」