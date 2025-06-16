中東緊張升高 航運業者擬繞道
以色列與伊朗軍事衝突加劇，美國主導的聯合海事資訊中心（JMIC）表示，荷莫茲海峽仍開放，商船照常通行，但航運專家表示，由於船東採取諸多安全措施，許多顧問業者也建議航商考慮繞道，船隻流量可能進一步減緩。
以色列與伊朗已相互攻擊，伊朗也取消上周末與美國的第六回合核子談判，中東情勢只會不斷升高。荷莫茲海峽寬55-95公里，連接波斯灣與阿拉伯海，平均每天約2,000萬桶石油及石油產品運出，占全球油輪量近20%，目前油輪仍正常通行。
MarineTraffic世界港口船隻即時動態機構指出，伊朗有理由可能不會封閉海峽。
不過，波羅的海國際航運公會（BIMCO）安全長拉森表示，一些船東已宣布正採取超審慎措施，讓船隻遠離紅海與波斯灣地區。BIMCO已建議船東考慮繞道，及維護船員安全。
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