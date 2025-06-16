貨量急速下降、運力過剩 美西線運價雪崩 衝擊貨櫃三雄

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
航商低價搶貨，美西線運價雪崩。 路透社
航商低價搶貨，美西線運價雪崩。 路透社

航商低價搶貨，美西線運價雪崩。美中關稅談判逐步向好、關稅休兵可能延長，美方貨主轉趨觀望，美西貨量急速下降，加上運力過剩，致美西線貨櫃海運運價暴跌五成，恐衝擊貨櫃三雄第3季營運。

貨量緊縮、運力大增情況下，引發包括長榮（2603）、萬海（2615）、中遠、韓新、ONE等多家國際航商，6月中旬起的美西線報價均大跌，每大櫃下探3,000美元、較上周腰斬。業內預期，6月中旬起運的訂單，將反映在航商7月以後的營運數字。

貨攬業者指出，美國線占亞洲貨櫃海運量的六成，其中，美西航線尤為大宗。此前，因美中關稅戰休兵引發的搶運大潮，多數航商將運力調往美西線，在貨量暴起暴落之下出現運力過剩問題，才導致這一波運價急速回落，且上周已經開始發酵。

現貨運價因部分航商提前下修運價，導致代表貨櫃海運現貨價格的上海航交所運價指數（SCFI）上周五的報價終止連五漲，因美國線走跌的拖累下，上周上海航交所SCFI指數翻黑，下跌152.11點至2,088.24點，跌幅6.79%，其中，美西線大跌逾兩成，周減幅超過26%。

根據航商最新報價，長榮海運自本月13日起到6月底報給客戶的運價大幅下修，美西線最低是每40呎櫃（FEU）3,500美元；萬海自13日起，遠東前往美西每大櫃報價2,480-3,100美元，視情況適用不同運價標準。

大陸指標航商中遠、東方海外都同步調降運價，中遠海運自17日調降美西運價，視大陸不同發貨港口而有差異，整體而言美西航線運價約當每大櫃2,900-3,200美元不等。另外，東方海外的美西線自17日起每大櫃收3,000美元。

其他亞系航商方面，韓系航商韓新（HMM）則是從14日起每大櫃報3,300美元；日系航商海洋網聯船務（ONE）14日起每大櫃報3,300-3,700美元。

值得注意的是，雖然上述報價不含相關附加費，但短線因運力過剩、貨量不足問題，附加費要漲也不容易。

業內指出，原本預料以伊衝突雖然讓歐線運價續漲，也可能牽動全球海運的附加費行情，主因是以色列與伊朗兩強衝突升高，原油價格恐飆升至每桶100美元以上，將大舉提升航運成本。

雖然油料成本高漲航商可能轉嫁貨主導致運價向上，但業內也認為，當前貨量不足情況下，要漲附加費也相對困難，貨櫃海運空方氣焰升高。

關稅 貨量

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