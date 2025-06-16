數位行銷／品牌敘事 進入AI重構時代

在AI開始寫詩、譜曲之後，內容產業迅速進入自動化的時代。不少企業與創作者都在問：AI究竟是充滿創意的助理，還是可怕的對手？資深音樂與遊戲製作人陳又榮，用一位虛擬女歌手交出了他的回答——這不只是一場資訊技術的實驗，更是一次關於敘事、品牌與靈魂的深刻提問。

出身傳統唱片產業的陳又榮，熟悉內容產業的舊規則：一張專輯從收歌到發行，動輒半年以上，創作者無法即時回應市場，更難迅速測試作品的價值。但隨著AI技術崛起，一切開始加速。他說：「以前做一首歌要花三個月，現在幾天就能完成demo。工具變了，創作的節奏也變了。」

然而，他沒有選擇用AI來複製傳統的東西，而是創造一個不被審美趨勢左右的虛擬女歌手Cece。它的聲音冷豔、個性鮮明，乍看之下不是符合大眾期待的偶像，卻是挑戰現實審美框架的聲音載體。意即虛擬歌手的創作，更像一場人機協作的表演藝術。

在三種不同的版本中，可以看見多面化的呈現：有克制的反叛、有節奏中的冷嘲，也有情緒爆發的真誠吶喊。「我不演別人的模樣」這句歌詞，不僅是Cece的品牌個性，更像是對所有創作者與企業品牌的提醒——你可以怎麼活，怎麼表達，都是你自己的選擇。

這樣的設計，不僅刷新大眾對音樂創作的想像，也對數位行銷與數位轉型有所啟發。在生成式AI大幅降低內容門檻的今天，差異化的關鍵將不再是速度，而是靈魂。

企業與品牌要的不再只是能代言的角色，而是可以傳遞情緒的敘事宇宙。虛擬歌手和數字人的崛起，除了成本的考量，更希望建構一種可擴展、形塑與產生共鳴的文化符號。

當文案、圖像和影音都可以被AI生成，我們真正要關心的問題是：創作者是否仍保有熱情，能否自我顛覆？陳又榮說得誠懇：「我不害怕工具變強大，只擔心創作者變懶惰。」的確，AI能夠幫助人們完成很多工作，但溫度、情懷與滿滿的誠意，從來都無法外包。

從虛擬歌手到數字人，不只是資訊技術的展現，更是一場商業模式的試煉。它除了唱歌、出MV，更可以被設計成Podcast主持人、NFT角色，甚至參與虛擬展演和演唱會。這是模組化IP的實踐，也是創意資產和情緒品牌的具象化表現。這讓我們重新理解內容經濟的未來：不再只是產出內容，而是用它來建立關係與創造共鳴力。

誠然，這不只是對內容創作者的召喚，對所有正在進行數位轉型的品牌來說，也是一次靈魂拷問。虛擬歌手或數字人並非逃避現實的樹洞，而是對世界的回應。

在這場AI重構創意流程的浪潮中，未來我們會看到更多類似的角色誕生。但重要的從來不是技術、規格，而是比拚誰更真誠、更有創意。

AI可以生成旋律，但無法為你安排情感鋪陳；AI可以寫出故事，但無法代替貴公司發言。而隱身其後的脈絡與邏輯，就是創作者與品牌真正的核心價值。當世間萬物都能被複製的時候，那些無法複製的人、事、物，才具有真正的靈魂。

整體而言，這是一場橫跨創作流程、品牌敘事與商業模式的數位轉型行動。虛擬歌手的出現，得以讓我們重新思考內容產製的節奏、IP經營的方式，以及AI在文化創意產業中所扮演的新角色。

這不只是娛樂界的未來預演，更值得所有在AI時代重新部署內容策略的企業參考。