經濟選書／人機互補 重新定義新關係

新的機器智慧與機器人技術，正在重塑工作的面貌，這種變革可能帶來巨大的衝擊。根據世界經濟論壇的報告，2020年至2025年，隨著演算法和智慧機器在職場的重要性日益增加，全球可能會有26個經濟體裡的8,500萬個工作崗位被取代，但同時也會創造9,700萬個新職位。

人類與機器人的分工，將取決於雙方各自的優勢與局限。機器人以速度見長，能處理龐大的數據，並從中發掘模式，具備高精度的移動能力，而且比人類更有力量。機器學習引擎還能從大數據中，產生人類難以發現的見解。然而，機器人無法像人類一樣推理、溝通或理解世界。它們缺乏廣博的經驗知識，無法根據適當的脈絡解讀事物。這正是我們的優勢所在，並將繼續成為我們不可替代的核心能力。關於機器人將在職場取代人類的恐懼，主要根植於兩個錯誤的見解。首先，我們透過電影想像機器人擁有神奇的能力，加上媒體過度渲染，以及企業對機器人技術的未來發展過度樂觀、且雄心勃勃的做宣傳與預測。其次，我們將「人性」與「科技」視為對立而非互補的力量，誤把機器人視為競爭對手，而不是能提升人類生產力與能力的隊友或工具。

事實上，人類在諸多方面擁有明顯優勢，這些優勢將會持續存在。與其考慮由人類或機器人獨自完成某項工作，不如思考如何結合人類與機器人，讓雙方攜手提升並擴展工作和生活的各個層面。未來應該由科技與人性共同塑造，彼此互補，相輔相成。

以艾倫研究所（AllenInstitute）的科學家為例，他們正利用機器學習技術來辨識醫師無法觀察到的人眼徵象，幫助醫師分辨健康與病變的細胞。這些工具能協助科學家監控癌症進程中的細胞變化，或病人對不同治療方法的反應。智慧機器可以觀察現象和徵象，並從龐大的資料集裡，辨識出醫師與科學家無法自行發現的模式。然而，機器人不具備同理心，無法為病人提供治療選項的諮詢，也無法根據多重的複雜因素做出決策。同樣的，機器人也無法複製人類的推理、互動與溝通能力。

這些獨特的人類技能在未來職場上，將變得愈發重要。根據2018年世界經濟論壇《未來工作報告》指出，未來五年內，客戶服務、培訓與職涯規劃、人力資源與文化、以及組織發展等領域的職位，預計將快速增長，原因正是這些領域的工作需要人類獨有的技能。

此外，「科技與人性結合」的合作趨勢，已在多項研究中獲得反覆證實。例如，顧問公司埃森哲（Accenture）針對1,500家企業進行研究，分析它們如何實施AI系統，結果顯示，最成功的組織是那些積極運用人機協作優勢的企業。這些公司的企業主，透過部署AI系統來增強員工的能力，進一步大幅提升工作效率。

（摘自《我們與機器人的光明未來》，天下文化出版）