點子農場／台灣人 世界人

今年4月，我和朋友們在日本興建了「台灣自己館」後，這個位於宇野港的文化基地，已經成了瀨戶內海旅人的熱門打卡景點。

今年是三年一次的「瀨戶內國際藝術節」，許多歐美朋友也因為這個基地認識了台灣，但這些朋友也都好奇的問：「台灣在那裡？台灣人是一群什麼樣的人？」。

有人說，台灣人是三分之一的中國人，加上三分之一的日本人，再加上三分之一的美國人。這句話看似玩笑，卻道出了台灣人身分的層層摺疊。

過去400年，台灣人像是一幅拼貼畫，歷經多次殖民與轉型，每一道筆觸都來自不同文明的交匯：中國的語言文化、日本的現代化制度、美國的自由民主，還有原住民那從未被歷史課本完整書寫的深邃神秘。

從原住民族開始，這座島嶼就早已存在於南島語系的航海記憶之中。17世紀，荷蘭人與西班牙人在台灣南北各據一方，留下了第一批全球資本貿易的節點與殖民印記；而後，鄭成功、清帝國、日本天皇與中華民國，這幾段政權更迭，都未曾讓台灣真正主導自己的命運，卻又都塑造了我們今日之所以成為「台灣人」的多重身影。

台灣的文化是雜揉的，甚至有些凌亂。一邊是夜市裡的大腸包小腸，一邊是Netflix上的韓劇語言；一邊是對日本的懷念與迷戀，一邊是對中國的既近且遠；一邊是向美國靠攏的科技與價值體系，一邊是依然未被聯合國接納的孤立島國身分。

或許也正因如此，我們的混血，不是侷限，而是潛能；不是模糊，而是容器。台灣人正在學會一種新型態的自我定義：不是仰賴血統與疆域，而是仰賴價值與選擇。我們選擇民主，即便有爭吵；我們選擇自由，即便有風險；我們選擇多元，即便社會尚未成熟。這些選擇，本身就是一種「成為台灣人」的修煉過程。

1920年代日治時期，蔣渭水就說：「台灣人樂為世界人」，他不只是民族主義者，更是一位文化的世界主義者。他倡導民主、平等、科學、文藝復興式的本土覺醒，並不將台灣人局限於某種傳統的血緣或疆域，而是期待台灣人能夠走出「番地」的定位，走向世界主流文化。

除了蔣渭水，還有林茂生，他是台灣第一位在美國受大學教育的博士，提倡自由主義教育，主張文化交融與世界對話；還有李登輝，強調「主體性」與「地球共同體」的思維；甚至胡適與殷海光，也在不同時代呼籲思想的自由與全球視野的建立。

未來的台灣人，若要成為世界人，我們需要的不只是護照上的免簽國數量，而是一種來自台灣的文化貢獻力與價值創造力。

我們可以是文化的創作者，將混血轉譯為原創，打造台灣風格的電影、設計、音樂、詩句。我們可以是民主的維修者，在全球民主倒退潮中，證明自由與秩序可以共存。我們可以是科技與倫理的對話者，在AI與綠色科技浪潮中，提出人文島嶼的實驗提案。

我們可以是東亞翻譯者與和平推動者，在中日美之間，不只是倖存者，而是橋梁與節點。我們可以是元宇宙時代的島民先鋒，發展數位文化、開源精神與全球公民參與的實驗地。

台灣人可以成為一種行動中的身分，一種能夠跨越疆界、語言與歷史創傷的文化姿態，一種具有溫度的世界公民典範。