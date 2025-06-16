智慧經營／CATCHPLAY集團執行長楊麗貞 台劇出海 賣普世價值

本土自製著名戲劇《我們與惡的距離2》在6月7日成為首部登上Amazon Prime Video的台劇。幕後推手是積極推動台灣影劇內容往國際市場發展的CATCHPLAY集團執行長楊麗貞。楊麗貞強調，說得好的故事，就能吸引市場的關注。

雖然《與惡2》講述的是社會安全、國民法官等本地議題，但其中的普世價值同樣值得重視，她花三個月時間以此說服Amazon Prime Video的採購負責人，將台劇推上覆蓋240國的國際串流平台。

說好故事 240國上架

CATCHPLAY成立十多年，楊麗貞曾主導投資《沈默》、《神鬼獵人》、《刺客教條》等好萊塢電影，也將平台出海推動到印尼、新加坡等市場，並在當地合資製作自有IP戲劇，是台灣OTT唯一能兼顧出海、自製、投資等項目的業者。

她指出，國際平台如Netflix或Disney+近年國際採購策略轉變，預算明顯調整，Netflix站穩市場後也開始減少對亞洲的內容投資，明顯對台灣的內容業者有影響，相較於鄰近的日、韓，台灣是內容產業的「蛋白區」，內容業者更要有發展市場的能力而非只依靠平台。

楊麗貞表示，台灣影劇現在也面臨製作費用大漲，回收成本壓力。她找Amazon Prime Video談上架計畫，還要兼顧在台灣與海外平台能同時播出，爭取更大海外市場。她點出談判成功的條件：要為對方找出利基，挑出戲劇的亮點，「賣」普世價值。

合作平台 增加影響力

例如《與惡2》內容其實相當本土化，但有親情的面向與需要關注的社會安全議題，或許不是台灣觀眾的焦點，卻是海外業者關注的方向，加上台灣也是重要的華語內容生產地，有助於Amazon Prime Video在東南亞市場外，發掘更多元的觀眾。

因內容和市場取得共鳴，原本預期的目標是在Amazon Prime Video的東南亞與日本區域平台上架，但最後成功的在全球240國上架，Amazon Prime Video首度採購台灣戲劇，也為《與惡2》配置多國語音和字幕；而在台灣，合作投資的公視、CATCHPLAY以及海外的新加坡、印尼市場也能同步首播，而非將首播權先讓給海外平台。

《與惡2》製作成本超過億元，登上Amazon Prime Video對成本回收有相當大的幫助，楊麗貞也認為，能將內容賣給國際平台，是最好回收投資、增加台灣影響力的方式。

近期CATCHPLAY製作的台劇《親密之海》也將在7月18日成為登上國際串流平台Amazon Prime Video的第二部台劇。

觀察近期有不少台灣OTT平台投資戲劇、電影和綜藝，強調得獎或是與海外知名團隊合作，楊麗貞說，只要能生產好內容都沒有問題，就連大家陌生的伊朗，其實也連續生產出全球市場關注的電影作品。台灣製作內容有很強的說故事能力，加上爭取多元平台合作，能確保內容在國際市場具備影響力和競爭力。