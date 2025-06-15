他不是政府…卻玩出主權級基金規模 孫正義的募資力台灣如何借鏡？

摘要 孫正義2017年募集1000億美元成立願景基金震撼全球，近期有傳聞指出他向美日政府高層提議3000億美元的美日主權基金。孫正義的厲害之處，在於他擅長運用想像力募資、整合資源，這種玩法值得台灣借鏡。

最近賴總統宣布將成立「主權基金」，顧名思義就是以國家、政府名義設立的投資基金，規模通常上看數千億美元，亞太地區最具代表性的主權基金是新加坡的淡馬錫。而在基金運用上，最具「故事力」與資金動員能力的代表人物，則非日本軟銀的孫正義莫屬。

孫正義在2017年募集了1000億美元的「願景基金」，震撼全球。當時市場普遍認為，能募到100億美元就已是大型基金，沒想到孫正義說服沙烏地阿拉伯王儲，從中東拿到了450億美元，基金規模瞬間翻10倍。

最近又傳出他將與川普共組「美日主權基金」，最初資本規模可能達3000億美元（約新台幣8兆9800億元）。從概念上來說，這種跨國合作基金比較像是「類主權基金」，但孫正義的盤算明確：藉由與美國政府綁在一起，換取穩定、提升說服力，也能讓其他資金來源更加願意參與。

不只如此，年初川普宣布軟銀與OpenAI及甲骨文打造了一家名為「星際之門計劃」（The Stargate Project）的合資企業，總投資金額高達5000億美元（約新台幣14兆9600億元），將打造AI基礎設施。

上個月OpenAI更推「全球星際之門」（OpenAI for Countries）新計畫，預計協助全球各國發展「民主AI」，阿聯酋已啟動試點。

孫正義的策略就是「想像力」與「故事力」，想像力越無邊無際，越能吸引資金。星際之門本身未必擁有關鍵技術，但可以買輝達的晶片、戴爾的伺服器，交由鴻海、緯創代工。只要有錢，就有機會打造出完整的AI系統，這正是孫正義募資的核心邏輯。

這種玩法對台灣有啟發意義。長期以來，我們強調技術與製造本位，卻缺乏想像力與整合資源的能力。賴總統此時提出主權基金，也許正是思考如何用錢發揮國際影響力的第一步。但要達到孫正義的層級，恐怕還有不少距離。

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《原文他不是政府，卻玩出主權級基金規模！孫正義的募資力台灣如何借鏡？》