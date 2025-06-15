泰合參加美國BIO展 發表抗血栓口溶膜樞紐試驗最終報告

興櫃生技股泰合（6467）15日宣布將參加2025年BIO International Convention，該會議為全球首屈一指的生物技術盛會，將於6月16日至19日在美國麻薩諸塞州波士頓舉行。泰合生技受邀於2026年6月18日進行簡報。

泰合董事長李世仁表示，在這次美國BIO大會上，將發表TAH3311 Apixaban抗血栓口溶膜樞紐試驗（Pivotal Study）最終報告數據，突顯公司在心血管領域開發創新口溶膜劑型的成果，滿足吞嚥困難患者未被滿足的臨床需求。

泰合的TAH4411化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證上市銷售；TAH9922過動症口服液已授權予合作夥伴於美國市場進行開發，這次將報告的TAH3311抗血栓口溶膜，其Pivotal study（樞紐試驗）已成功完成。另外全球首見新劑型鴉片解毒劑（Naloxone）口頰溶膜、小兒過動症貼片、鴉片成癮戒毒用的口溶膜等亦已完成臨床一期試驗。迄今已接受兩家國際生技藥廠委託開發新劑型藥物，產生營收。

泰合並將於會議期間進行一對一商業媒合，與潛在合作夥伴探討授權及合作機會，進一步推動產品發展。

BIO International Convention預計吸引來自全球超過20,000名生物技術與製藥行業領袖參與，促成超過61,000場商業媒合會議。