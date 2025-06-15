淡江大橋明年3月通車 淡海沙崙7樓賣到6字頭

實價揭露，位於淡海沙崙地區、面淡江大橋景觀宅「麗寶鐸藝」，今年3月，7樓戶以2,591萬元售出，換算每坪60.4萬元，為淡海首見6字頭。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，淡海地區新案多，競爭大，目前淡海新市鎮與沙崙地區，新案成交價格普遍落在3到4字頭，和大台北其他地區相比，房價漲勢相對弱勢。

不過，隨著淡江大橋工程超過8成，預計今年可順利完工，明年3月通車，淡北道路4大工區也全面展開，2029年通車可期，加上淡海輕軌藍海線二期先期工程也已發包，區域交通利多可期，在近期房市反轉中，價格顯得有撐。

陳定中表示，創下6字頭的麗寶鐸藝，位於淡水中正路一段，去年九月完工，社區基地約663坪，樓高14層，為1~3房。中小坪數規畫。社區由建築師李天鐸設計，面中正路一側具有淡江大橋景觀。

他表示，觀察實價資料，麗寶鐸藝共有25筆成交紀錄，其中超過半數成交在50萬以上，14樓頂樓面戶成交到一坪58萬元。

至於一坪成交60萬的7樓戶，檢視資料，為該社區較難得的邊間戶別，享有雙面採光及水岸景觀，所以單價較其他戶別突出；另外該筆交易在實價登錄中備註「含傢俱設備費」，可能是附帶裝潢的實品屋，因而拉高整體價位。