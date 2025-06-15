新北國光二期社宅即將釋出600戶 育兒家庭中籤率提高
規模高達921戶的新北三峽國光二期社宅剛完工，7月釋出607戶，其餘300戶年底招租，育有2名以上未成年子女家庭今年起納入優先戶範圍，匡列10%名額給育兒家庭申請，中籤率可望翻倍。市府表示，新北包含與中央合作的社宅，完成約1萬戶，租金分級，中籤率從2.3%至32%，扣除重複申請中籤率約18%。
此外，為考量社宅住戶學齡子女就學需求，減少育兒家庭因租期屆滿帶來的生活不穩定性，入住新北社宅的育兒家庭，不論新舊戶可憑在學證明申請續約，最多可將租期延長至12年。
新北市政府預告，三峽國光二期社宅招租申請即將啟動，新北住都中心受理收件期間為今年7月1日起至7月31日，申請人可選擇至現場送件或網路線上申請。
三峽國光二期社宅位於三峽北大特區及老街商圈之間，附近設施有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，交通條件距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行約3分鐘，交通與生活機能不錯，除1樓規畫一大片綠化的活動廣場，也有串聯棟與棟之間空中廊道，也依照居民需求引進公益空間，包含公共托育、公共托老和幼兒園，加上銀光咖啡廳、社區集會空間。
三峽國光二期各房型月租金最低分別為4100元、8000元、1萬1100元起。此次招租同步開放10處既有社宅遞補，此次也可一併申請遞補。
新北社宅申請條件為，必須年滿18歲以上國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元，符合以上資格者即可申請。
大規模社宅投入租屋市場，可望滿足租屋族需求，社宅如何管理，避免失控，挑戰也加倍。社宅搶手，曾揪出有二房東、人頭戶等亂象，新北住都中心說，二房東、人頭戶處分不同，查獲二房東轉租狀況會隨時終止契約、沒收押金和租金，承租人和同居人和允許使用的第三人，3年內不得申請社宅列黑名單；人頭戶依規定強制退租，無限制下次不得抽籤。
為加強管理，新北社宅規範要求可訪視且承租人不得拒絕，曾引發民代質疑侵害隱私或擾民，市府說明，社宅住戶多元，有獨居老人、弱勢或身障等，透過訪視、按門鈴或打電話關心適度把關。
NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，避免濫用福利或轉租牟利等亂象，最好是事前查核，入住前把制度講清楚，搭配物業管理警覺性，針對高關懷戶可啟動訪視權，曾發生獨老幾天沒出門在社宅病歿事件，適度訪視有必要性。
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