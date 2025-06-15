以伊衝突 航商避開波灣

全球最大的油輪上市公司Frontline執行長巴斯塔德表示，由於以色列空襲伊朗，該公司決定拒絕與客戶簽定航經荷莫茲海峽的新運油合約，航運業專家也表示貨櫃輪將更不願重返紅海航道，顯示中東衝突開始對全球航運造成普遍性干擾。

航運市場關注荷莫茲海峽是否遭伊朗封鎖。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物航運要衝。全球約四分之一的石油及三分之一液化天然氣經由荷莫茲海峽運出，也是貨櫃輪進出杜拜傑貝阿里港必經水道。

巴斯塔德表示，一向只有「極少數」船東接受進入該地區的租船合約；「我們現在將不再簽署進入波斯灣的合約」。其他海事安全專家也認為船東不願利用這條脆弱的水道。