產業追蹤／3D建模商用 開啟新視界

隨著人工智慧（AI）技術的飛速發展，3D建模技術已不再是電影特效或遊戲開發的專屬領域，而是逐步進入到商業展示的各個環節。從電商產品展示到工業設備展示，3D建模正為企業帶來前所未有的互動體驗與行銷優勢。這場科技變革，正為企業和消費者開啟新的數位視界。

過去參加展覽會通常需要安排場地以及前置作業時間和預算，而如今3D建模技術讓企業能建立線上虛擬展館，突破地域限制，吸引全球潛在客戶。這種數位化展示方式已廣泛應用於汽車、科技、家具和藝術展覽等領域，以進一步強化商品展示效果與行銷管道的多元化。例如BMW的虛擬展覽館，讓用戶可以透過電腦或VR設備進入3D展廳，近距離觀看車款細節，甚至「試坐」。這不僅降低展覽成本，也讓企業能全年無休展示產品，增加曝光率與銷售機會。

3D建模在工業與B2B領域也發揮關鍵作用。傳統工業產品的展示往往需要透過實物模型或2D技術規格呈現，這樣的方式不僅費時費力，還可能導致溝通不清。現在企業可利用3D建模技術來展示設備與機械零件，客戶可透過互動式模型「拆解」產品，了解內部結構與工作原理。例如，西門子等工業企業已開始使用3D建模來模擬智慧工廠運作，幫助客戶直觀理解產品優勢，提升成交效率。

然而目前3D建模技術仍高度依賴人工，單一靜態物品的模型製作通常需要三至七天完成，耗時費力且成本高昂。模型品質主要取決於建模師的專業水準與經驗，難以實現大規模自動化生產。現有的GAI 3D技術在模型細緻度上未達商業應用標準。業者普遍期待3D建模技術能夠突破瓶頸，帶來新的溝通與互動模式，提升市場競爭力。

為加速協助國內產業提升3D模型生成效率，經濟部產業技術司持續投入資源，推動3D模型建構生成技術之研發與應用落地，規劃打造一個低門檻且高擬真的3D模型建構平台與開發手機App，可透過視覺引導來輔助非專業美術人員拍照，並運用模型修補技術讓人員輕易上手，簡化實體拍照到3D模型展示的流程，降低3D建模之流程操作門檻，提升技術應用的普及性和實用性。

發展中的「3D建模平台」將採用最先進的高斯潑濺技術（3DGS）用於實體3D模型的高精度重建，並規劃發展二次補拍模型融合技術，以簡化物品底部的建模與整合過程。相比LiDAR深度掃描或人工建模等傳統方法，3D建模平台能顯著提升模型擬真度，提供更細緻、自然的視覺效果，例如拉近觀看大型家具的布料紋理細節，或完整展示大型機具的細部結構。此平台與相關技術的發展，將為業界帶來前所未有的互動式3D媒介。

3D建模技術正以前所未有的速度改變商業展示模式，為各行各業帶來更具沉浸感與互動性的體驗。隨著AI進一步發展，未來3D建模技術將更智慧化、自動化，讓企業能夠更快速、低成本建立高品質的3D展示內容。企業若能善用3D建模與AI技術，不僅能提升市場競爭力，也能為消費者帶來更創新、便捷的購物與體驗方式。智慧生成的未來已然來臨，3D建模將持續驅動產業資訊的新篇章。（作者是工研院資訊與通訊研究所專案副理）