誠品台南店開幕！試營運17天逾40萬人造訪 這天24小時不打烊

誠品（2926）南台灣最大店點「誠品生活台南」14日正式開幕，誠品指出，試營運至今17天，即已逾40萬人次到訪體驗，藝術圖書、圖像書、英文兒童讀物及語言學習等類別，皆為全台最熱銷，表現亮眼。

誠品董事長吳旻潔今出席開幕，她表示，感謝台南市府、房東碳佐麻里的支持以及誠品團隊的努力，「這家店讓一些朋友想到敦南店，也很符合誠品款待的精神，希望未來成為市民重要的陪伴和日常生活的一部分，共同創造生氣盎然的台南文化觀光地標。」

除了正式開幕35場藝文活動熱鬧登場，7月5日更將舉辦「24小時書店不打烊」限定活動，音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳、晨間講座，以及美食美酒等紅眼歡聚活動不間斷。

出席開幕剪綵的雲門舞集創辦人林懷民表示，感謝媽祖婆保佑，昨天大雨、今天藍天白雲是好彩頭，台南的文化發展蓬勃，創意在這裡發生，台南人也很願意支持，讓他想起歐洲的人文氣息。

台南市副市長葉澤山致詞表示，台南市民對誠品的廻響熱烈，尤其是誠品繪本公寓可以讓孩子閱讀全世界的知名作品，以後不在家就在誠品，將成為台南新的生活體驗。

誠品表示，慶祝正式開幕，6月22日前指定專櫃滿5千送5百優惠，即日起至7月14日更推出「會員限定滿額禮」，滿25,000元即可兌換誠品獨家款22吋「胖胖行李箱」質感實用好禮，兌完為止；開幕首四日誠品會員還有「限時升等禮遇」，滿3,600元即可升等誠品金卡會員（原需累計滿6,000元）、滿36,000元升等黑卡會員（原需累計滿50,000元），還有機會享西班牙頂級「金星啤酒」禮盒或燕窩禮盒！在地居民出示證件也有「台南人見面禮」，即日起至7月14日可限定兌換「大步梯插畫設計資料夾」乙份；會員於誠品書店滿千送百、滿3千再享「開幕限定紀念攜書提袋」乙只。