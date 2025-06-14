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出生人數又破底！專家：3種房子房價將加速鬆動

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

內政部發布最新人口數據，今年5月新生兒出生僅8,433人，再創單月最低，今年1到5月，平均每月新生兒也跌破萬人大關，僅約9261人，估計今年新生兒出生僅剩約11萬人。

相對於新生兒出生不到萬人，5月死亡人數達1.5萬人，全國已連續53個月「生不如死」，且各縣市無一例外、死亡人數皆超過出生數，目前全國總人口只剩下2,335.5萬人，短短5年就少了約24萬人。

全向科技房產中心陳傑鳴表示，雖然近五年全國平均房價仍從每坪約26萬元，上漲到35萬元，漲幅達35%，但隨著「生不如死」現象越來越嚴重，有三種房市產品已受到衝擊，在當前整體房市氛圍不佳下，預料房價會更明顯加速鬆動。

首先是二、三線城市的鄉村區房子。目前許多二。三線城市的鄉村地區老屋，因年輕人口外移到都市，已出現乏人問津、年久失修的狀況，隨著人口持續減少，區域房價將面臨進一步下修。

其次是大坪數產品，由於少子化造成家戶人口減少，近年大坪數產品買氣已大不如前，不時傳出屋主認賠求售。

第三是學區宅。學區宅過去很熱門，但隨生育率低落，不少學校招不滿額，學生人數愈來愈少，商圈跟著明顯縮小，周邊房市、出租市場已大受衝擊。

陳傑鳴指出，近年人口不斷減少，房價卻還能上漲，主要是現代社會「兩代不同堂」越來越普遍，分戶之後，每戶人數持續下降，也讓戶量持續創高，並進而帶動更多的房市需求，削弱了人口減少對房市的負面影響。

不過，隨著少子化、人口減少，家戶量增長速度已有趨緩跡象，家戶數對於房市帶動效果也在減弱，長期持續下去，不只鄉村區，連都會區房市也會受衝擊。

台灣生不如死現象與房價相關數據。資料來源／全向科技
台灣生不如死現象與房價相關數據。資料來源／全向科技

新生兒 房市 房價

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