台灣大挺生物多樣性 看見成果

生物多樣性研究是全球物種適應氣候變遷與新興疾病的重要基礎，維持地球生態系統穩定。台灣大哥大（3045）自2023年起攜手台灣大學動物科學技術學系遺傳研究室教授朱有田團隊，啟動「台灣大山椒魚保育研究計畫」，聚焦台灣五種原生高山山椒魚，展開圈養繁殖、野外繁殖棲地試驗與遺傳資源保存等行動，歷經兩年努力，百年來第一次見證山椒魚孵育。

來自冰河時期的「微笑生命」山椒魚，是台灣最稀少、最難以觀測的原生兩棲物種。台灣大表示，見證山椒魚孵育，觀霧山椒魚孵化率達95%，阿里山山椒魚更維持100%；受精卵發育分化珍稀影像與圈養微環境數據，也為未來繁殖棲地保育奠定實證基礎。紀錄片導演麥覺明以鏡頭紀錄逾兩年，推出7分鐘《台灣大哥大守護山椒魚》紀實短片，喚醒社會對氣候變遷與生物多樣性流失的重視。

台灣大董事長蔡明忠表示，全球面臨氣候危機與生物多樣性加速流失的雙重挑戰，自然界調節能力快速削弱，極端氣候與災害風險不斷升高，對人類生存構成實質威脅。防止生物多樣性喪失、確保生態系統健康穩定，已是全球永續發展不可迴避的核心議題。

蔡明忠指出，台灣大深信科技將在生態與氣候問題中扮演關鍵解方角色，積極運用科技核心能力，推動環境保育與維持生物多樣性。台灣大從減碳、能源管理擴大至藍碳紅樹林復育、潔淨能源技術開發，將保育行動拓展至中高海拔山區動物棲地，攜手產官學守護台灣極度瀕危的山椒魚。持續以「自然共好」為核心，推動跨界合作、科技賦能，也希望號召更多企業與民眾共同加入，將對自然的尊重與守護轉化為實際行動。

台灣大12日、13日分別與內政部國家公園署玉山國家公園管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署簽署《山椒魚保育合作備忘錄》，企業、學術與公部門攜手為台灣中高海拔山椒魚棲地注入科技與永續的能量。

台灣大永續品牌公關副總暨基金會執行長劉麗惠表示，台灣大評估過包括草鴞、台灣黑熊、石虎等多種台灣珍稀物種，最終參考導演麥覺明的紀錄片，選定山椒魚作為投入保育的首要對象，山椒魚不僅是台灣特有的高海拔物種，更是氣候變遷下極具指標意義的瀕危動物，目前全台僅一支研究團隊長期投入山椒魚研究，急需資源支持。

台灣大與台大教授朱有田團隊攜手合作，從人才培育、科技應用、資助圈養繁殖觀察設施、野外繁殖棲地試驗及遺傳物質保存等五大面向參與山椒魚保育計畫，提供網路，導入AIoT技術，透過即時影像監測，保護樣區棲地完整性，遠端監控液態氮桶溫度等。