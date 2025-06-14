華城奪美星門計畫大單 士電看好未來十年重電產業發展

AI科技爆紅，華城（1519）報喜，逾百億訂單中，有20億元的電力設備訂單來自美國德州「星門計畫（StargateProject ）」，成為第一個受惠美國星門計畫的台廠。

華城、士電昨（13）日同時召開股東會，針對未來重電市場，兩公司都表示，在電網計畫、淨零碳排、AI科技發展、基礎建設等下，電力設備需求持續強勁，國內、外皆有強勁的動能，今年營運可望持續維持成長態勢。

重電雙雄股東會重點

華城總經理許逸德表示，去年第4季就接了百億元訂單，其中有60億元的訂單來自於美國AI算力中心，當中又有20億元、主要以變壓器為主的電力設備的訂單是來自美國德州星門計畫，華城成為第一個受惠於星門計畫的台廠。

華城為國內變壓器外銷大廠，許逸德表示，公司近日收到很多美國建廠的邀請，但評估建廠成本是台灣的三到四倍，且沒有既有的供應鏈，目前已在美國各區租倉儲，建立安全的庫存，解決庫存供應不足的問題 。

展望未來，許逸德認為，在AI科技發展、推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，預期未來五到十年電力設備仍會高度成長。

華城指出，公司目前訂單能見度已達2028年，在經營團隊因應得宜下，去年外銷比例為45％，今年可望拉高到50％以上，其中銷美國比例接近四成，預期今年營運有望持續成長、審慎樂觀看待後市。

談到川普關稅戰與匯率影響，許逸德表示，因電力設備仍有供不應求狀況，客戶多半願意吸收50-70%的關稅，訂單上，在4月9日關稅實施前，貨品都已上船，4月9日後的訂單則是增加了關稅必須由買方轉嫁的條款，將有效地將衝擊壓低到毛利額3%以下。

士電執行長暨總經理謝漢章表示，台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺；海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來十年重電產業發展。

為了因應到2035年市場需求，士電有擴增產能計畫，台灣新竹湖口已有兩座大型變壓器廠，第3座新廠預計8月上旬運作，第4座新廠預計2026年8月增建完成，新廠規劃電力級特高壓大型變壓器，預期屆時產能可增加三到四成。

展望未來，謝漢章表示，重電產品訂單能見度可看到2027年，也已在規劃2028年訂單，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。