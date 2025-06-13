運價指數終止連五漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（13）日出爐，指數下滑152.11點至2088.24點，周跌幅6.8%；主要是受到美西線大量的加班船投入，價格在船舶供給增加下回檔修正，本周遠東到美西運價大跌26%，遠東到歐洲則上漲10%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)上周達到近一年新高5,606美元後，受到全球大、小航商都想分一杯羹，運價大好後積極投入船舶，加班船大量投入，本周運價較前一期崩跌1,486美元，下滑幅度為26.5%；即便是這樣下滑的幅度，業界都還是認為，這是價格是獲利非常好的「甜甜價」。

遠東到美東線因為小型船舶較不易投入，所以價格相對較穩，每FEU(40呎櫃)達6,745美元，較前一期下滑194美元，跌幅2.8%。

全球船舶排擠效應也顯示在其他航線，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達美元，較前一期上漲177美元，達到1,844美元，周漲幅10.6%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,190美元，較前一期下滑112美元，周跌幅3.4%。遠東到南美線本周也是大漲。

國內的物流業者分析，近期北美市場需求量大，大型航商只要能調到船舶都立即投入北美線，現在只要有櫃、有艙就是贏家，小型2、3千TEU船舶也因為運價好，都將船舶抽調進來，業界推估這波的強勁需求是趕在9月開學潮前要上架的貨，推估搶出貨最少熱到7月中旬。