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和泰：車市估年銷45萬台 蘇純興升任副董並續任總座

經濟日報／ 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導
和泰車蘇純興出任副董並續任總經理。和泰／提供
和泰車蘇純興出任副董並續任總經理。和泰／提供

和泰車（2207）昨（13）日召開股東會，股東會通過配發現金股利20元，配發率近55%；和泰車董事長黃南光表示，市場變化雖然很大，各品牌強力推出各種販促活動，預估全年市場仍維持年初水準45萬台。董事會選出黃南光續任董事長，推舉蘇純興升任副董事長並持續擔任總經理一職。

黃南光表示，和泰車去年銷售蟬聯23年台灣車市冠軍，營業額突破2,700億，並創下歷史新高；今年地緣政治衝突及各國央行貨幣政策未明而充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，各品牌將推出強力販促活動，預估全年市場仍有45萬台以上的水準。

和泰汽車股東會後召開董事會，推舉蘇純興升任副董事長持續擔任總經理一職。和泰集團表示，此次人事布局進一步強化公司營運效能，更能一條龍加速推動中長期策略，擴展和泰集團整體事業版圖。

蘇純興自2010年起擔任總經理以來，獲董事會一致信賴與肯定，領軍和泰集團代理的三大品牌TOYOTA/ Lexus/ HINO銷售不斷的衝高。擔任總經理15年來，他持續推動創新與轉型，拓展集團事業版圖，保持國內銷售第一的龍頭地位。

蘇純興表示，有信心在2025年繼續衝高，保持領先龍頭地位，代理的品牌將推出多款新車，2025年全年銷售目標16.5萬台，維持龍頭領先的地位。

面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，蘇純興強調，有信心領軍和泰汽車集團持續追求創新蛻變，多元佈局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型 TOYOTA bZ4X 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，同時亦積極投入充電樁及ＭaaS 事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售24 連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

隨著近年來全球掀起電動車浪潮，車市銷售都風雲變色，和泰車仍能超前部署，持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」，蘇純興接下集團副董事長一職並且同時擔任總經理，與黃南光同心協力領軍和泰集團營運再創高峰。

董事長 股東會 和泰車

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