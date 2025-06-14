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雨快停了！ 吳德榮：白天起好轉 明熱如炎夏 未來10天颱風生成機率曝

張國煒談飛安…我顧得很緊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）昨（13）日股東會，小股東踴躍發言，對於星宇如何捍衛飛安最有興趣；星宇航空董事長張國煒也首度說明為何震怒，開鍘出包正副機師，「機師不是拉拉桿、泡妹上酒吧就能坐領高薪，高薪是有代價的，飛安零容忍」。

張國煒針對機票價格變化也提出看法，航空產業是完全競爭市場，疫後出境旅遊大爆發，機票價格高漲並非正常現象，今年價格合理下滑才正常；不過，長期各種成本都在攀升機票價格一定要往上漲。

針對飛安，張國煒直接說，飛安「我顧得很緊」。上次的事件，是一件不應該發生事件，雖然其他的航空公司也發生過，許多航空公司也不見得會把這種事情主動通報；星宇為了長期發展，主動通報，就是透過這樣的機會教育，讓員工知道公司對於飛安零容忍。

張國煒說：「機師不是拉拉桿、泡妹上酒吧就能坐領高薪，高薪是有代價的，也不是會飛就好，休息的時間必須要多讀書，多了解全世界的變化，沒有飛安文化，飛行員跟計程車司機一樣，有什麼了不起」。

對於票價變化，張國煒不諱言指出，疫情後日本市場需求量大，因為供需失衡價格飆漲，這並不是正常現象，現在價格回跌到合理水準，有助於長期市場發展。他表示，各種成本攀升下，長期機票價格是一定要上漲。

飛安 票價 張國煒

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