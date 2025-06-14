企業生日快樂／葡萄王現代化管理 鞏固利基

葡萄王生技公司（1707）董事長曾盛麟2010年加入公司，2014年正式接班掌權。那一年，葡萄王創辦人曾水照辭世，整個集團的發展重擔一下子落在第二代身上。如今十年過去，曾盛麟成功透過現代化公司治理，將葡萄王生技的事業版圖由年營收30億元開拓到百億元規模。

葡萄王早年創立之初，「康貝特口服液」是公司第一項也是最具競爭力的機能性飲料，隨著時代的演變，後來葡萄王也陸續推出其他知名產品，如奇檬子愛情飲料、靈芝王、易得纖等，不過「康貝特」經過57年的時代演變，至今仍是各大超商冷藏櫃上的長銷飲品。

曾盛麟說，「康貝特」歷經多年銷售，不僅口感未曾改變，連小瓶包裝的外型設計都未有太大變化，「目的是要維持長期顧客的忠誠度」。不過，為能延伸「康貝特口服液」到年輕的消費市場， 葡萄王還是針對機能飲料配方再開發新品牌及新包裝。

回想過去接棒葡萄王時，曾盛麟表示，當時很驚訝發現企業內部運作和他在國外所見的現代化企業大不相同，當時的公司狀況像「侏羅紀時代」，公司未使用電子郵件、事務機、甚至連簡報工具如PowerPoint都不熟悉。

這些傳統、老舊的經營方式讓他下定決心，從內部文化開始革新。一開始是從教育訓練做起，教員工如何使用PowerPoint和Excel，並導入ERP系統，逐步將公司的資訊化程度提高。這樣的改造並不容易，許多員工對於新系統和新科技抱持抗拒心理，但曾盛麟深知，唯有現代化才能讓葡萄王在競爭激烈的市場中脫穎而出。