企業生日快樂／葡萄王擴展海外布局 衝營運

葡萄王生技（1707）董事長曾盛麟表示，葡萄王是成立57年的保健食品大廠，過去逾半個世紀在台灣站穩健康保健食品的市場地位，近年來已逐步往海外市場擴展。葡萄王集團結合台灣葡萄王、葡眾公司及上海葡萄王三大事業體分工合作，期待2030年營業規模能達到150億元以上大關。

曾盛麟表示，要實現這個目標，未來最看好台灣葡萄王海外市場的代工及葡眾公司在馬來西亞的發展，以下是專訪紀要：

問：如何從葡萄王的角度看待全球及台灣保健食品產業趨勢？

答：疫情發生後，全世界對於「預防勝於治療」意識抬頭，保健品消費觀念也愈來愈高，從商業角度來看，保健品比起藥品更有市場續航力，因此最近這幾年除葡萄王的專業保健食品公司外，也有許多跨行業的企業陸續委託葡萄王ODM保健品，再掛上這些企業的品牌形象。

葡萄王母公司台灣葡萄王目前的營收中，代工訂單今年首季就成長68%，占台灣葡萄王營收比重由去年的30%，有機會成長至50%，且訂單成長動能主要來自海外，台灣市場則維持一定比率的有機成長。

葡萄王目前的海外布局策略，保健品成品主要銷往東南亞各國，占外銷比重七成，針對歐美市場主要是銷售原料至當地。台灣葡萄王在自有品牌產品部分，國內市場已飽和，公司將藉由推出新產品來創造新的成長動能；海外市場的自有品牌將視為中長期目標推廣。

問：葡萄王兩家子公司葡眾及上海葡萄王今年的成長計畫？

答：葡眾已是本土直銷業第一大公司，若加計外商公司，也是名列全台前三名的直銷公司，葡眾在台灣深耕27年，成長靠的是一步一腳印發展起來，目前共有20多萬名直銷會員，每年業績都有雙位成長。葡眾的成長順利，與台灣葡萄王公司老字號的加持有關連，今年葡眾會於第4季在馬來西亞設立公司，明年首季開始在馬來西亞營運。

葡眾選擇在馬來西亞發展，第一重點是華人多，語言溝通較容易，且當地直銷風氣很盛興。根據世界直銷協會聯盟（WFDSA）2023年的零售銷售報告，馬來西亞直銷市場零售銷售額為95億美元，至2024年成長7.4%。從2020年到2024年，馬來西亞直銷產業在全球維持第六大的地位，並在亞太地區位居第四，市場滲透率方面，馬來西高居全球第一，滲透率達2.3%。

對葡萄王集團而言，台灣葡萄王與葡眾分別代表不同市場定位的通路，台灣葡萄王推出的產品走大眾市場路線，價格較親民；葡眾的產品價值更精緻，保健品較強的配方會優先提供給葡眾，價格比較高端。

上海葡萄王發展，受到大陸內需市場緊縮影響，今年加上美國關稅政策影響，當地中產階級民眾消費力變保守，但上海葡萄王去年業績仍成長四成，主因公司與其他企業合資拓展新通路，發展非保健品類產品。

問：對台灣保健品產業有何建議？

答：建議政府對台灣保健品的種類能更開放，國內業者由於投入創新研發開發出的「新資源」，包括特殊原料或新商品經常在國內外獲大獎，卻面臨無法商品化難題，主因政府法規過於保守，申請核准的時間冗長。例如日本超市可買到「褪黑激素」保健品，但在台灣只能當藥品管制。