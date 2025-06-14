企業生日快樂／葡萄王 強打健康牌 開創藍海

1970年代初期，台灣經濟開始逐步起飛，當時工業發展需要大量的人力、體力，勞工朋友迅速補充體力、消除疲勞，從那個年代開始，隨著台灣各家庭電視機的逐漸普及，一句朗朗上口的廣告台詞開始在許多人記憶中留下深刻印象，這句廣告台詞就是葡萄王（1707）的「康貝特，喝了再上」。

葡萄王生技公司創辦人曾水照是「康貝特口服液」的發明者，他開創的機能性飲料王國的故事要從1969年開始說起。

抓住趨勢 寫銷售全盛期

曾水照出身佃農之家，初中畢業後進入興南大藥房工作，後來至日商台灣田邊製藥從學徒做起，也當過藥品公司業務員，慢慢熟悉製藥產業生態後，29歲開始創業，以成藥為主的藥品進口代理，後來與兩位中南部的藥房老闆合資，1969創立中國扶桑生晃製藥工業公司，這家公司在1971年時改名為葡萄王。

在中國扶桑生晃製藥工業創立之初，曾水照就抓緊市場需求，推出台灣第一支提神飲品「康貝特口服液」，席捲機能性飲料市場，資深員工更是口耳相傳，在「康貝特」銷售全盛時期，工廠門口總有貨車等著，準備把剛生產完、熱騰騰的康貝特送上貨車到各地舖貨。

隨著時間推移，1990年代「高齡化」的議題慢慢被重視，康貝特產品逐漸成熟，曾水照觀察當時的市場趨勢，發現藥品市場競爭激烈，便思考著往藍海市場的保健食品著墨。

葡萄王在1991年時成立生物中心，從菇菌類的研發開始，以高純度的菌絲萃取技術，進行發酵量產，因為較早發展，公司獨家掌握了發酵技術，讓葡萄王逐步在保健食品市場嶄露頭角。在1990年代，靈芝王、樟芝王、益菌王等產品相繼推出，其中靈芝王更以「一粒10元有找」，打破大眾對保健食品的昂貴印象。

從2010年開始，隨著葡萄王在台灣深耕超過50年，葡萄王希望品牌向下扎根，傳遞「健康專家、照顧全家」的企業理念，現任董事長曾盛麟被父親曾水照由海外召回台灣，曾盛麟展開一連串的組織改革及品牌再造工程。

品牌再造 重塑核心價值

在曾盛麟帶領下，葡萄王先從內部開始實施企業電子化作業、新血招募、品質認證、組織重整；對外則從品牌Logo開始轉變，核心價值「科技、生命、希望」轉變為「科技、健康、希望」，希望以更實質的「健康」概念來取代較抽象的「生命」意象。

曾盛麟1995年赴英國求學，先後取得碩士與博士學位，之後在電子業與採購顧問公司累積豐富的行銷經驗。2010年回到台灣，加入家族企業葡萄王，直到2014年正式接班，11年來他帶領葡萄王達成多項重要里程碑，公司營收連續幾年突破百億元大關。

在曾盛麟帶領下，葡萄王除在台灣市場取得成功，他還改善子公司上海葡萄王的營運狀況。他指出，當時上海葡萄王面臨累積虧損，公司一度考慮放棄大陸市場。然而，他決定堅持下去，並且成功扭轉局面，將上海葡萄王轉虧為盈，成為他接班以來的一項重要成績。

此外，葡萄王另一家金雞母葡眾公司為本土最大直銷公司，目前全世界排名第38。由於葡眾90%以上的產品都是由葡萄王研發製造，這些產品擁有獨特的原料，如經過多項科學研究證實具有延緩老化效果的「猴頭菇」，這些獨特產品只在葡眾銷售，使其在市場上具有顯著的差異化優勢。

除在台灣市場成功，曾盛麟也積極推動葡萄王的國際化。包括葡眾開始進軍馬來西亞市場，並計劃進一步拓展至整個東協。

對葡萄王而言，馬來西亞華人眾多且直銷產業蓬勃發展，是一個理想的市場切入點。未來葡萄王將持續擴大在全球市場的布局，為企業帶來更多的成長機會。