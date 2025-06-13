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和泰汽車蘇純興出任副董事長 續掌總經理領軍再創高峰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車蘇純興出任副董事長並續掌總經理領軍再創高鋒。和泰集團提供
和泰汽車蘇純興出任副董事長並續掌總經理領軍再創高鋒。和泰集團提供

和泰車（2207）13日於股東會後召開董事會，會中選出黃南光續任董事長，同時推舉蘇純興升任副董事長，並將持續擔任總經理一職。和泰集團表示，此次人事布局進一步強化公司營運效能，更能一條龍加速推動中長期策略，擴展和泰集團整體事業版圖。

蘇純興自2010年起擔任總經理以來，憑藉其深遠的經營視野，深獲董事會一致信賴與肯定，領軍和泰集團代理的三大品牌TOYOTA/ Lexus/ HINO銷售不斷的衝高，擔任總經理十五年來，蘇純興持續推動創新與轉型，穩健拓展集團事業版圖，保持國內銷售第一的龍頭地位。

隨著近年來全球掀起電動車浪潮，車市銷售都風雲變色，和泰車因應全球變局超前部署，持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」，蘇純興接下集團副董事長一職並且同時擔任總經理，與董事長黃南光同心協力攜手在董事會支持下，持續厚植集團競爭力，領軍和泰集團營運再創高峰。

蘇純興畢業於美國賓州大學，並取得美國麻省理工學院史隆商學院管理碩士(MBA)學位，具備優異的學術背景與國際視野；自1992年加入和泰汽車後，他從基層副管理師做起，歷經財務部經理、Lexus副總、國瑞汽車副總、車輛營業本部副總等多項職務，亦曾外派至日本豐田汽車歷練，身為已故總裁蘇燕輝之子，他秉承父親「在最好的時候，做最壞的打算與最好的準備」的經營理念，累積豐富跨領域實務經驗，站在第一線領軍同仁在變動的市場中開創新藍海。

車市 董事長 美國 和泰車

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