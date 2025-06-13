宜蘭子弟推動聽力平權 家鄉設總部可望年產百萬台助聽器

宜蘭子弟吳志賢、吳少暉兄弟創辦「元健大和」公司生產助聽器，產品銷售國內外，兩人投資3億元回鄉設置科技總部，今天啟用，年產能可達100萬台助聽器，以家鄉作為起點，打造世界無聽障、聽力平權的願景。

「元健助聽器」企業總部設在宜蘭科學園區，占地1300坪，具備完整研發、生產、檢測、倉儲、物流與數位行銷功能，產線全自動，採用機器人手臂作業省人力，也讓產品品質更穩定，還設有臨床中心提供試聽與適配服務，以及衛教推廣與DIY體驗區，開放民眾預約參觀，是國內第一座以聽力科技為主軸的科技總部。

今天落成啟用，同為宜蘭人的立法院前院長游錫堃、衛福部次長呂建德、新竹科學園區局長胡世民等人出席，全球知名聽力集團WS Audiology亞太區總裁Olivier Chupin也專程來台參加。游錫堃肯定吳志賢兄弟創業有成且熱心公益，胡立民說，元健小而美，進駐宜科一定能帶動宜蘭發展。

衛福部統計全台65歲以上長者，約三分之一有不同程度的聽力退化。元健董事長吳志賢後自己為例，表示可能因為家族遺傳，或是年輕時工作環境噪音較大，幾年前開始意識到聽力有障礙，配戴助聽器後生活品質改善很多，也因此，希望讓助聽器成為每位需要者都負擔得起、用得安心的生活工具，打造世界無聽障的美好願景。