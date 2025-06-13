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首季六都公寓房價漲贏電梯大樓 這地年漲二成居冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年第1季面臨房市趨冷，漸有價格翻轉趨勢。住商機構統計自聯徵中心數據，六都2025年第1季電梯大樓房價漲勢趨緩，其中台中市、高雄市更出現微幅修正；不過，六大都會區公寓房價漲勢驚人，房價漲勢全面贏過電梯大廈。住商機構提供
今年第1季面臨房市趨冷，漸有價格翻轉趨勢。住商機構統計自聯徵中心數據，六都2025年第1季電梯大樓房價漲勢趨緩，其中台中市、高雄市更出現微幅修正；不過，六大都會區公寓房價漲勢驚人，房價漲勢全面贏過電梯大廈。住商機構提供

今年第1季面臨房市趨冷，漸有價格翻轉趨勢。住商機構統計自聯徵中心數據，六都2025年第1季電梯大樓房價漲勢趨緩，其中台中市、高雄市更出現微幅修正；不過，六大都會區公寓房價漲勢驚人，房價漲勢全面贏過電梯大廈。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓具有使用坪數大、房價親民等優勢，加上近年來都會區改建議題正夯，讓此類物件後市看漲。

據聯徵中心資料，住商機構彙整六都第1季公寓平均鑑估值變化，顯示六都公寓房價頗具支撐力道。統計發現，桃園市2025年第1季公寓鑑估值達677.2萬元，較2024年同期大漲2成，漲幅為六都之冠。

台中市、高雄市公寓鑑估值達761.8萬元、527.6萬元，分別年漲12.7%、9.8%；至於台北市公寓平均鑑估值則達2,620.6萬元，年增7.2%；新北市、台南市公寓物件平均鑑估值則約1,083.8萬元、706.1萬元，年漲幅約4.8%、6.5%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此數據表現出都會區買氣並未完全淡出，若是相較之下頗具前景或總價親民物件，仍相對具有漲勢空間。

徐佳馨指出，而電梯大廈不少為新案交屋，中南部該類物件近年漲勢凌厲，總價帶攀升情況下，當面臨房市景氣下滑，在地買氣大幅縮手，也讓價格鬆動，購屋人宜觀察區域供給是否過多，避免因短期賣壓出現，而出現價格反轉壓力。

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